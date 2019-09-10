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10.09.2019
bmpd.livejournal.com

Восстановлен еще один военно-транспортный самолет Ан-124-100 ВКС России

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Как сообщило 6 сентября 2019 года АО "Объединенная авистроительная корпорация" (ОАК), на ульяновском самолетостроительном предприятии АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) успешно завершена работа по сервисному обслуживанию и продлению ресурса летной годности второго в этом году сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" (заводской номер 0508).

6 сентября он взлетел с взлетно-посадочной полосы аэродромного комплекса "Ульяновск-Восточный" и взял курс к месту базирования.

Прошедший на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) работы по восстановлению и продлению ресурса летной годности военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" ВКС России (cерийный номер 0508, заводской номер 9773053832057, предположительный регистрационный номер RF-82034).(с) АО "Объединенная авистроительная корпорация"

В рамках программы по восстановлению летной годности воздушного судна на Ан-124-100 были выполнены работы по оценке технического состояния и восстановлению летной годности самолета, проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения "Руслана". На летно-испытательной станции самолет успешно выполнил заданную программу наземных и летных испытаний.

На данный момент в производстве окончательной сборки АО "Авиастар-СП" выполняются работы по сервисному обслуживанию и восстановлению летной годности еще на одном ВС Ан-124-100 (№ 0604). В этом году самолет также планируется передать в эксплуатирующую организацию.

Ан-124-100 - уникальный продукт отечественного авиастроения, востребованный на рынке перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. С 2004 года АО "Авиастар-СП" продолжает модернизацию эксплуатируемого парка "Русланов". Их уникальность обеспечивает лидерство России на международном рынке перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. По своим характеристикам и транспортным возможностям у Ан-124-100 до сих пор нет равных. На основании результатов дополнительных испытаний и проведения расчетно-исследовательских работ установлен ресурс конструкции "Руслана" в 50 000 летных часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.

Комментарий bmpd. Речь идет о возвращении в строй после продления летной годности военно-транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" (cерийный номер 0508, заводской номер 9773053832057, регистрационный номер RА/RF-82034) из состава 566-го Солнечногорского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка 12-й Мгинской Краснознамённой военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на аэродроме Сеща (Брянская область). Данный самолет, построенный на "Авиастар-СП" в 1994 году, по известным данным, с 2001 года находился в нелетном состоянии в отстое на аэродроме Сеща.

Напомним, что ранее в июне 2019 года "Авиастар-СП" закончил продление летной годности самолета Ан-124-100 (cерийный номер 0502, заводской номер 9773053732033, регистрационный номер RА/RF-82013), также принадлежащего Военно-транспортной авиации, но эксплуатируемого 224-м летным отрядом.

Как следует из пресс-релиза ОАК, до конца 2019 года "Авиастар-СП" должно завершить работы по продлению летной годности еще одного самолета Ан-124-100, эксплуатируемого 566-м военно-транспортным авиационным полком - самолета с серийный номером 0604 (заводской номер 97730530550867, регистрационный номер RА/RF-82040).

Сейчас ВКС России располагают суммарно 24 самолетами Ан-124 (в составе 566-полка и 224-го ЛО), из которых количество самолетов в летном состоянии со вводом в строй борта 0508 достигло 12 единиц, а с продлением срока летной готовности борта 0604 - достигнет 13.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Авиастар-СП
ОАК
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