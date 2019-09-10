"Российскому F-35B" захотели поставить "полтора двигателя"

Наиболее подходящей разрабатываемому российскому истребителю короткого взлета и вертикальной посадки (КВВП) является комбинированная силовая установка (КСУ), отдельные компоненты которой успешно испытаны СССР в 1980-х годах, пишут в "Военно-промышленном курьере" доктор технических наук, эксперт рыбинского "Сатурна" Василий Богданов и ведущий инженер отделения аэродинамики Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) Владимир Мымрин.

Согласно специалистам, такая КСУ выполняется на базе турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) с выносным модулем турбореактивного двигателя (ТРД), запитанным воздухом второго контура. "Такой модуль за счет поворотных сопел создает вертикальную тягу, как подъемники на Як-141 (за кабиной), маршевую тягу и может работать в автономном режиме как второй двигатель", — утверждают авторы.

Проведенные специалистами оценки показывают, что концепция такой КСУ, названная ими "полтора двигателя", предполагает изменение степени двухконтурности в зависимости от режима полета истребителя. Согласно Богданову и Мымрину, дозвуковое движение обеспечит ТРДД, а сверхзвуковой крейсерский полет — ТРД с включенным выносным модулем.

Авторы пишут, что демонстратор подобной КСУ был успешно испытан в Рыбинске (Ярославская область) в 1980-х годах

В августе 2018 года вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума "Армия-2018" заявил, что Минобороны России в конце 2017-го начало разработку концептуальной модели летательных аппаратов, способных с палубы авианосца обеспечить "укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет".

В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.