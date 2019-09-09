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09.09.2019
ТАСС

Индийский модуль "Викрам" обнаружили на Луне

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Полнолуние. Архивное фото
Полнолуние. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что посадка "была жесткой"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Индийская станция "Чандраян-2", работающая на орбите Луны, смогла обнаружить пропавший посадочный модуль "Викрам", но посадка его "была жесткой". Об этом сообщил в воскресенье глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Да, мы нашли спускаемый аппарат на поверхности Луны. Но это, видимо, была жесткая посадка", - цитирует Сивана информационное агентство PTI. Модуль был обнаружен камерой орбитальной станции.

Отвечая на вопрос, насколько серьезно поврежден модуль, глава ISRO ответил: "Этого мы еще не знаем". Сиван добавил, что установить связь с "Викрамом" пока не получается.

Ранее ряд экспертов высказывали предположение, что, несмотря на потерю связи, спускаемый модуль мог совершить мягкую посадку в автоматическом режиме. Глава индийского космического ведомства сообщил в воскресенье прессе, что ISRO будет продолжать попытки установить связь с посадочным модулем еще в течение 14 дней.

В ночь на субботу ISRO не смогла осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам". Посадка ожидалась в 01:55 субботы по индийскому времени (23:25 пятницы мск). Связь с аппаратом была потеряна, когда "Викрам" находился на высоте порядка 2,1 км над лунной поверхностью. Посадочный модуль, входивший в состав автоматической станции "Чандраян-2", должен был доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Аппарат должен был исследовать район Южного полюса спутника Земли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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