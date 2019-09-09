"Не имеем права": почему Украина не выдала Цемаха Нидерландам

Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха не выдали Нидерландам из-за положения украинской Конституции. Он добавил, что Цемаха смогут судить заочно. Ранее экс-главу ПВО самопровозглашенной ДНР передали Москве в рамках обмена заключенными.

Экс-командующего противовоздушной обороной самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха выдали России, а не Нидерландам в связи с положениями украинской конституции. Об этом в своем фейсбуке заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", - заявил украинский экс-генпрокурор.

По его словам, Нидерланды могут судить Цемаха заочно с марта 2020 года. Аналогичная процедура возможна и в отношении других четырех подозреваемых в деле о крушении Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом.

Луценко убежден, что Россия использует общественное недовольство в Нидерландах, сопряженное с передачей Цемаха, для снятия евросанкций.

Ранее стало известно, что власти Нидерландов предпринимали усилия по предотвращению выдачи Владимира Цемаха российским властям. Министр иностранных дел королевства Стеф Блок сообщил, что Киев задержал процесс обмена заключенными, чтобы голландские следователи смогли допросить свидетеля по делу о крушении MH17.

Цемах был задержан 4 июля в собственном доме. Служба безопасности Украины полагает, что он причастен к обстрелу малайзийского Boeing MH17, поскольку Цемах служил в городе Снежное, возле которого сбили самолет.

Дочь Цемаха в свою очередь заявила, что ее отец получил должность командующего ПВО ДНР лишь спустя 3 месяца после катастрофы.

Ранее Москва и Киев одновременно освободили по 35 человек с каждой стороны - осужденных или находящихся под следствием. На Украину были отправлены 24 моряка, задержанные в Керченском проливе, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Киев отпустил журналиста Кирилла Вышинского, а также других удерживаемых лиц, в числе которых был и Владимир Цемах.

7 сентября генпрокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой выдать им Цемаха, передает ФАН.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - заявили в эфире голландского телеканала NOS.

В Амстердаме выразили сожаление, что Цемах стал частью обмена между Москвой и Киевом.

Авиакатастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени - в разгар военного конфликта между украинскими силовиками и ополчением самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители JIT утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел произошел с поля неподалеку от города Первомайска.

В ДНР возлагают вину за гибель людей на украинских военных и украинских боевиков-националистов.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменений в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2" не пересекали российско-украинскую границу, равно как и зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ иных моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана на заводе в подмосковном городе Долгопрудный в восьмидесятых. После распада Советского Союза эта ракета оказалась в военной части на территории Украины.

Россия при этом предпринимает шаги по совместному расследованию катастрофы. В середине лета, передает НСН, Россия провела с Нидерландами закрытые консультации по поводу упавшего над Донбассом малайзийского Boeing 777. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса", - рассказал дипломат.

Иван Апулеев