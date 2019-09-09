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09.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Причиной крушения Су-25 назвали заводской брак

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Самолет-штурмовик Су-25УБ
Самолет-штурмовик Су-25УБ.
Источник изображения: МО РФ

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае из-за заводского брака на крыле, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установили причину аварии, это заводской брак на крыле, это не ошибка пилота", – передает его слова РИА "Новости".

Он добавил, что останки погибших направили на экспертизу в Ростов-на-Дону. По словам источника, фрагменты тел составляют всего не более 12 см, определять будут по ДНК.

"Прощание будет в пятницу в части, если успеют сделать экспертизу", – сообщил источник.

Также он добавил, что пилотам будет установлен памятник рядом с местом крушения.

4 сентября утверждалось, что причиной крушения является ошибка пилотов.

Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье во вторник. Тела были найдены не сразу, их пришлось извлекать из кабины самолета, который ушел на три метра в землю.

Разбившимся штурмовиком управляли опытные летчики, один из них – командир звена.

Источник сообщал, что погода в момент аварии была хорошая, а самолет – исправен.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Су-25
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