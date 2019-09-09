На космодром Восточный для будущих пусков доставят три ракеты "Союз-2"

Одна из них "уже полностью готова и сдана", отметил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Две ракеты "Союз-2" доставлены на космодром Восточный для обеспечения пусков в 2020 году, еще три носителя привезут на этот космодром до конца года. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара, предприятие-изготовитель ракет "Союз-2") Дмитрий Баранов во время посещения президентом космодрома.

"У нас на космодром доставлено две ракеты типа "Союз-2", в понедельник начинаем их разгрузку и помещаем в зал МИКа [монтажно-испытательный корпус]. До конца года мы отправляем еще три ракеты на космодром. Одна из них уже полностью готова и сдана, вторая - на завершающей стадии испытаний и третья - на завершающей стадии сборки", - сказал Баранов.

"Мы этими машинами закрываем план пусков следующего года", - уточнил он.

По его словам, в РКЦ "Прогресс" сейчас находятся около 40 ракет-носителей для обеспечения нужд генерального заказчика (Роскосмос - прим. ТАСС).

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет. Пуски планируется провести в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

На совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома и запуска с него ракет-носителей. Президент также потребовал загрузить мощности космодрома Восточный.