Как «Форт Трамп» стал «метафорой» европейского сдерживания

Вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше и изменении характера его размещения с ротационного на постоянный должен был стать, наряду с отменой виз для поляков, главными темами встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Польши Анджеем Дудой. Однако переговоры не принесли результатов, ожидаемых польской стороной.

Варшава не дождалась от Трампа подтверждения договоренности о дополнительной переброске сил. И когда на памятные церемонии в связи с годовщиной начала Второй мировой войны в Польшу 1 сентября прибыл Пенс вместо Трампа, главе Бюро национальной безопасности Польши Павлу Солоху пришлось оправдываться, что информация о том, сколько американских солдат дополнительно прибудут в Польшу и где будут размещены, будет лишь к весне 2020 года. В это время на территории страны должны состояться масштабные военные маневры ОВС НАТО (предположительно «Defender – 2020»).

На вопрос о строительстве «Форта Трампа», который анонсировал президент страны, Солох ответил, что Дуда, говоря об объекте, «использовал метафору» для «динамизации процесса». Он подчеркнул, что эта метафора в целом касается увеличения численности военнослужащих США в Польше и выполняемых ими задач.

Варшава не только не дождалась от Вашингтона подтверждения договоренности о дополнительной переброске сил, но и лишится 130,4 млн долларов американских инвестиций, предназначенных для строительства военных объектов на территории страны.

Трамп перераспределил 771 млн долларов из программы «Европейская инициатива сдерживания», направленной на «сдерживание российской агрессии», на строительство стены на американо-мексиканской границе.

В общей сложности это коснется 127 проектов, более половины из которых планировалось реализовать в странах Европы, среди прочего в Германии – 12, в Великобритании – 8, в Польше – 5. Самым дорогостоящим заграничным проектом в этом перечне на 119 млн долларов является строительство склада на авиабазе Рамштейн.

Таким образом, согласно опубликованному Пентагоном списку, в Польше будет приостановлено инвестирование строительства хранилища топлива на авиабазе Повидз, дополнительной железнодорожной линии и железнодорожного перевалочного склада, склада боеприпасов и двух сборных пунктов, местоположение которых не указано.

Возможно, таким образом, Вашингтон под лозунгом укрепления самостоятельности европейских стран намерен переложить расходы и издержки НАТО на ЕС. Это целиком отвечает интересам действующей администрации Д.Трампа, одним из стремлений которого является снижение американских расходов по финансированию деятельности Североатлантического альянса за счет европейских союзников.

Николай Астровский