План технической модернизации Войска Польского – план поддержки оборонной промышленности США

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в сентябре подпишет план технической модернизации Войска Польского на ближайшие 15 лет – до 2035 года.

Министр отметил, что, в свою очередь, программа технической модернизации армии до 2026 года стала самой дорогостоящей в истории страны и оценивается в 185 млрд злотых (около 48,9 млрд долларов). Это на 45 млрд злотых (11,8 млрд долларов) больше, чем стоимость предыдущей программы.

Он добавил, что президент уже одобрил один из важнейших документов в сфере оборонного строительства – основные направления развития Войска Польского на 15-летний период, а правительство обсуждает подробные планы.

Выступая 3 сентября на открытии Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, Блащак заверил, что безопасность является приоритетом польского правительства. Он добавил, что высокие экономические показатели страны позволили создать формальные и финансовые основы для динамичного развития армии.

Глава оборонного ведомства утверждал, что 15-летняя перспектива планирования развития «необходима для поддержания динамики модернизации и увеличения численности Войска Польского».

В этом контексте министр упомянул уже заключенные контракты с США на поставку Войску Польскому ЗРК “Patriot” и РСЗО HIMARS. Кроме того, Варшава подала заявку на закупку у Вашингтона противотанковых ракетных комплексов “Javelin”, которые должны будут дополнить боевые возможности польской армии, в том числе войск территориальной обороны.

Также минобороны уже заключило контракт на закупку для сил специальных операций вертолетов Black Hawk и ведет переговоры с США о покупке многоцелевого самолета пятого поколения F-35.

«Мы не забываем о польской оборонной промышленности. Мы понимаем, что для того, чтобы польская армия была сильной, необходимо развивать национальный рынок вооружений», – заверил Блащак. Он добавил, что военное ведомство увеличивает заказы на вооружение и технику, производимые предприятиями, входящими в Польскую оружейную группу (ПОГ).

Среди продукции ПОГ, которая хорошо зарекомендовала себя в войсках – самоходный миномет “Rak”, самоходная гаубица “Krab”, ББМ “Rosomak ”. Упомянут и прототип боевой машины пехоты “Borsuk”, которая в настоящее время разрабатывается. В будущем эта БМП должна заменить в сухопутных войсках устаревшие советские БМП-1.

Решение о баснословных расходах на модернизацию польской армии военно-политическое руководство страны во многом оправдывает тем, что видит “угрозу с Востока”.

Безусловно, власти страны пропагандируют, что Польша, являясь восточным флангом НАТО, должна наращивать свой боевой потенциал. На выставке Блащак в очередной раз подтвердил, что видит перспективы развития польских вооруженных сил и укрепления безопасности страны в “реализации трех элементов”: увеличении численности польской армии, оснащении ее новейшими образцами вооружения и техники и в укреплении отношений между Польшей и США.

Без сомнения, противостояние “угрозе с Востока” будет происходить преимущественно за счет закупки американских образцов военной техники. Странно, что высокие экономические показатели Польши позволят Варшаве поддерживать не свою, а американскую оборонную промышленность – один из самых прибыльных секторов экономики любого государства. По-видимому, это и есть цена лояльного отношения Белого дома к своим вассалам по блоку.

Николай Астровский