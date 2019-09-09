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09.09.2019
Военное обозрение

Дания поддержит США в борьбе с террористами в Сирии

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Министерство обороны Дании приняло решение поддержать в Сирии западную коалицию, возглавляемую США. Вооруженные силы Дании отправят на сирийскую территорию свой воинский контингент. Об этом заявил представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман, пишет арабское новостное агенство Al-Masdar News.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает агенство, Дания приняла решение поддержать США в борьбе с запрещенной на территории России террористической группировкой "Исламское государство", для чего направит в Сирию 14 военных медиков, которые будут нести нести службу на военной базе США.

Соединенные Штаты приветствуют сообщение правительства Дании об отправке военных в Сирию. (...) Наши датские партнеры будут сотрудничать с оставшимися на северо-востоке Сирии силами США, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе

- приводит агенство слова Хоффмана.

Данная информация подтверждается и Министерством обороны Дании. На официальном сайте датского военного ведомства сообщается об отправке 14 военных медиков в Сирию. Кроме того, власти страны рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Ормузский пролив для участия в антииранской коалиции, возглавляемой США.

По словам некоторых западных военных экспертов, такое решение Дания приняла на фоне обвинений президента США Дональда Трампа в недостаточных тратах на оборону в рамках НАТО.

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