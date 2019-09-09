Китайские боевые вертолеты приземлились на Урале

В гражданском аэропорту Челябинска совершили посадку боевые вертолеты ВВС Китая: четыре военно-транспортных Ми-171Е и столько же ударных Z-10. Авиатехника направляется в Оренбургскую область для участия в международных учениях "Центр-2019".

В Челябинске летчики пройдут таможню, вертолеты дозаправят топливом, после чего отряд продолжит полет в Оренбург.

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" пройдет 16-21 сентября на восьми полигонах России. Основные действия развернутся на полигоне Донгуз под Оренбургом, ряд тактических эпизодов будет также разыгран в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

На первом этапе маневров будут отработаны борьба с терроризмом, отражение атаки с воздуха, разведка и оборона. На втором войска перейдут в наступление. В учении задействовано 128 тысяч военных семи государств, более 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.

Антон Валагин