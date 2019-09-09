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09.09.2019
РИА Новости

Стоимость двигателя ПД-14 ниже зарубежных аналогов, заявили в ОДК

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Турбовентиляторный двигатель ПД-14
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новые технологии были разработаны для создания двигателя ПД-14, однако стоимость подготовки к его производству существенно ниже зарубежных аналогов, заявил РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

Ранее в Италии был задержан топ-менеджер ОДК Александр Коршунов. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы. В обвинительном заключении поясняется, что Коршунов занимает высокий пост в ОДК, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14.

"Я бы не хотел отвечать даже в общих чертах, так как эти цифры можно трактовать по-разному. Включать ли в сумму техперевооружение, создание новых технологий и так далее? Большой объем работ по двигателю проделали и другие холдинги Ростеха, их вклад тоже следует учитывать. Мы с вами знаем, что стоимость зависит от наличия НТЗ (научно-технического задела - ред.), готовности производственной базы, от его тяги, от его габаритов. Это не секрет, но пока мы цифру давать не будем. Могу сказать лишь, что стоимость проекта ПД-14 существенно ниже тех двигателей, которые создавались в этом классе мощности за рубежом", - сказал Шмотин.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать в 2020 году.

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Страны
Италия
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США
Продукция
ПД-14
Компании
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ОДК УК
Проекты
2020-й год
МС-21
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