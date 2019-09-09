ОАК будет развивать новые технологии и компетенции на острове Русский

Объединенный авиационный инжиниринговый центр ПАО "ОАК" и АО "Вертолеты России" на острове Русский представили в рамках Восточного экономического форума – 2019.

Цель формирования центра - повышение уровня технологического и цифрового развития производственных процессов авиационных предприятий за счет активизации исследований и разработки авиационных промышленных технологий. А также создание условий для привлечения молодых специалистов, инженеров и ученых, сохранения кадрового потенциала дальневосточного региона.

ОАК планирует апробировать в инжиниринговом центре ряд технологий для внедрения в промышленное производство. Один из первых проектов восстановление деталей самолетов по технологии лазерной сварки-наплавки. Технология позволит ремонтировать детали, серийный выпуск которых не осуществляется, и обеспечить существенную экономию по сравнению с восстановлением серийного производства.

Объединение научно-исследовательской базы учебных заведений и научных институтов, расположенных на Дальнем Востоке позволит расширить технологические возможности нового инжинирингового центра.