ОАК будет развивать новые технологии и компетенции на острове Русский
Объединенный авиационный инжиниринговый центр ПАО "ОАК" и АО "Вертолеты России" на острове Русский представили в рамках Восточного экономического форума – 2019.
Цель формирования центра - повышение уровня технологического и цифрового развития производственных процессов авиационных предприятий за счет активизации исследований и разработки авиационных промышленных технологий. А также создание условий для привлечения молодых специалистов, инженеров и ученых, сохранения кадрового потенциала дальневосточного региона.
ОАК планирует апробировать в инжиниринговом центре ряд технологий для внедрения в промышленное производство. Один из первых проектов восстановление деталей самолетов по технологии лазерной сварки-наплавки. Технология позволит ремонтировать детали, серийный выпуск которых не осуществляется, и обеспечить существенную экономию по сравнению с восстановлением серийного производства.
Объединение научно-исследовательской базы учебных заведений и научных институтов, расположенных на Дальнем Востоке позволит расширить технологические возможности нового инжинирингового центра.
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