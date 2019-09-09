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09.09.2019
ИА Regnum

Минобороны Индии закупит 83 многоцелевых истребителя Tejas

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Источник изображения: Минобороны Индии

Официальный представитель министерства обороны Индии Апурва Чандра заявил общественности, что ведомство и компания Hindustan Aeronautics Limited договорились о стоимости контракта на закупку 83 многоцелевых истребителей Tejas. Сообщается, что официальное подписание контракта уже состоится в ближайшие несколько месяцев.

"Мы подпишем контракт по самолетам в ближайшие 34 месяца", - заявил он.

По информации индийского новостного агентства "Джагран", общая стоимость оценивается в 500 миллиардов рупий (примерно 458 миллиардов рублей). Стоит отметить, что ранее был размещен заказ на покупку 40 таких же самолетов.

Права на данный материал принадлежат ИА Regnum
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
Компании
HAL
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