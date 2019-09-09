Командующий ЦВО вручил награды и черные ножи челябинским танкистам

Церемония награждения прошла в День танкиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 90-й танковой дивизии из Челябинской области, являющиеся продолжателями традиции Уральского добровольческого танкового корпуса, получили награды и легендарные черные ножи от командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерала-полковника Александра Лапина.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Церемония награждения прошла в День танкиста на полигоне, где военнослужащие готовятся к масштабным учениям "Центр-2019".

"Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды, а также легендарные черные ножи военнослужащим 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, которые являются преемником традиций Уральского добровольческого танкового корпуса. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач, двое военнослужащих награждены высокими государственными наградами. Сувенирными танковыми черными ножами, сделанными мастерами Златоуста, награждены пять танкистов", - говорится в сообщении.

Воинам-танкистам свойственно совершенствовать профессионализм в учебных боях, считает Лапин.

"С момента появления бронированных машин на поле боя до сегодняшнего дня танки являются главной ударной силой Сухопутных войск. Но никакие самые совершенные машины не решают исход боя. Главное - это люди, танкисты, которые всегда отличались мужеством и верностью долгу. Очередную годовщину Дня танкиста мы встречаем не на парадном плацу, а на учениях за сотни километров от дома", - приводит пресс-служба слова командующего.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

Решением командующего ЦВО танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон", для сохранения традиций и памяти о подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей".