Войти
09.09.2019
ТАСС

Командующий ЦВО вручил награды и черные ножи челябинским танкистам

425
0
0
Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Церемония награждения прошла в День танкиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 90-й танковой дивизии из Челябинской области, являющиеся продолжателями традиции Уральского добровольческого танкового корпуса, получили награды и легендарные черные ножи от командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерала-полковника Александра Лапина.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Церемония награждения прошла в День танкиста на полигоне, где военнослужащие готовятся к масштабным учениям "Центр-2019".

"Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды, а также легендарные черные ножи военнослужащим 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, которые являются преемником традиций Уральского добровольческого танкового корпуса. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач, двое военнослужащих награждены высокими государственными наградами. Сувенирными танковыми черными ножами, сделанными мастерами Златоуста, награждены пять танкистов", - говорится в сообщении.

Воинам-танкистам свойственно совершенствовать профессионализм в учебных боях, считает Лапин.

"С момента появления бронированных машин на поле боя до сегодняшнего дня танки являются главной ударной силой Сухопутных войск. Но никакие самые совершенные машины не решают исход боя. Главное - это люди, танкисты, которые всегда отличались мужеством и верностью долгу. Очередную годовщину Дня танкиста мы встречаем не на парадном плацу, а на учениях за сотни километров от дома", - приводит пресс-служба слова командующего.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

Решением командующего ЦВО танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон", для сохранения традиций и памяти о подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.05.2018
Учения Черноморского флота в летнем периоде обучения поддержит авиация ЮВО
16.03.2017
Войска ПВО выполнят около 500 ракетных пусков в ходе крупномасштабного учения в Бурятии
18.12.2015
Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 56 лет
03.02.2015
Специалисты ВВС завершили приемку партии самолетов Як-130
02.07.2013
ОБОРОНСОФТ продемонстрировал новую разработку
15.09.2008
Война меняет технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор