Робот "Федор" захотел папаху, "как у главы Роскосмоса"

На Байконуре "чувствуется наступление осени", сообщается на странице робота

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Соответствующая запись появилась в воскресенье на странице робота в Twitter.

Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.

"На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна", - отмечается на странице робота "Федора", который на данный момент находится на космодроме.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" вместе с "Федором" будет доставлен в подмосковный город Королев на "Энергию" во вторник. "Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полету", - говорится в Twitter робота.