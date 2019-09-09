Первое совместное патрулирование провели в воскресенье в Сирии американские и турецкие военные
Американский военнослужащий в Сирии.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Стамбул. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке Сирии в воскресенье началось первое совместное наземное патрулирование с участием вооруженных сил Турции и США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.
Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию "зоны безопасности" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Патрулирование будет осуществляться в соответствии с соглашением между двумя странами о координации действий и проведению совестных операций на севере Сирии.
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