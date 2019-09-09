Войти
09.09.2019
Интерфакс-АВН

Первое совместное патрулирование провели в воскресенье в Сирии американские и турецкие военные

245
0
0
Американский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez

Стамбул. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке Сирии в воскресенье началось первое совместное наземное патрулирование с участием вооруженных сил Турции и США, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое министерство обороны.

Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию "зоны безопасности" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Патрулирование будет осуществляться в соответствии с соглашением между двумя странами о координации действий и проведению совестных операций на севере Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Похожие новости
06.09.2018
Сотрудничество с Россией приобретает особую важность в условиях возможной операции по освобождению провинции Идлиб - Эрдоган
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
25.03.2016
Александр Дворников: Сирия: русский гром
29.02.2016
Европарламент недоволен поставками оружия саудитам
17.02.2016
Путинские «супертанки» бьют по повстанцам (The Times, Великобритания)
09.02.2016
Москва не хочет "играть в одни ворота"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор