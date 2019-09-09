ВМС США сообщили, что 4 и 6 сентября 2019 года американская атомная ракетная подводная лодка SSBN 739 Nebraska (типа Оhio) на полигоне у южного побережья Калифорнии близ САн-Диего произвела контрольно-проверочные практические пуски четырех баллистических ракет Trident II D5.

Запуск баллистической ракеты Trident II D5 с американской атомной ракетной подводной лодки SSBN 739 Nebraska (типа Оhio), 04.09.2019 (с) ВМС США

Два пуска были произведены 4 сентября и два пуска - 6 сентября, и осуществлялись в ночное время. Все пуски были успешными, что доводит общее количество успешных пусков ракеты Trident II D5 до 176.

Пуски были произведены в рамках стандартной программы испытаний Commander Evaluation Test (CET), целью которой является подтверждение ожидаемых характеристик ракет с продленным сроком службы.