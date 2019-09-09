Airbus поставил 1000-й вертолет Super Puma

Airbus Helicopters (часть группы Airbus) 6 сентября 2019 года сообщил о поставке 1000-го произведенного вертолета серии Super Puma. 1000-й вертолет в конфигурации Н215 был передан на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция) германской федеральной полиции (BundespoIizei), и будет использоваться в составе входящего в ее состав прибрежного поисково-спасательного командования (Havariekommando).

Переданный германской федеральной полиции вертолет Airbus Helicopters Н125 Super Puma - 1000-й построенный вертолет семейства Super Puma. Мариньян (Франция), 08.09.2019 (с) Airbus Helicopters

Этот вертолет является завершающим по контракту на поставку для Havariekommando германской федеральной полиции четырех поисково-спасательных вертолетов Н215. Первые три вертолета по данному контракту были переданы в декабре 2018 года. Таким образом, общее количество вертолетов семейства Super Puma в авиации германской федеральной полиции достигло 23, включая 19 ранее поставленных AS332 L1.

Семейство вертолетов Super Puma производится Aerospatiale (затем Eurocopter, ныне Airbus Helicopters) с 1980 года. Сейчас выпуск осуществляется в коммерческих вариантах Н215 и Н225 и военных вариантах Н215М и Н225М.

Переданный германской федеральной полиции вертолет Airbus Helicopters Н125 Super Puma - 1000-й построенный вертолет семейства Super Puma. Мариньян (Франция), 08.09.2019 (с) Airbus Helicopters

Инфографика о семействе вертолетов Airbus Helicopters Super Puma (с) Airbus Helicopters