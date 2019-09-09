Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Никарагуа

3 сентября 2019 года в столице Никарагуа городе Манагуа состоялся военный парад в честь 40-й годовщины со дня образования Сандинистской армии Никарагуа. Военный парад приняли президент страны команданте Даниэль Ортега и вице-президент товарищ Розарио Мурильо. Командовал парадом генерал Хулио Сезар Авилес.

В военном параде приняли участие парадные расчеты вооруженных сил Российской Федерации, Венесуэлы и Мексики.