Войти
09.09.2019
bmpd.livejournal.com

Военный парад в Никарагуа

371
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Никарагуа

3 сентября 2019 года в столице Никарагуа городе Манагуа состоялся военный парад в честь 40-й годовщины со дня образования Сандинистской армии Никарагуа. Военный парад приняли президент страны команданте Даниэль Ортега и вице-президент товарищ Розарио Мурильо. Командовал парадом генерал Хулио Сезар Авилес.

В военном параде приняли участие парадные расчеты вооруженных сил Российской Федерации, Венесуэлы и Мексики.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Мексика
Никарагуа
Россия
Продукция
F-18
Компании
Минoбороны РФ
Издания
Военный Парад
Похожие новости
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
04.04.2012
В борьбе за латиноамериканский рынок вооружения
13.05.2009
Русские идут
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор