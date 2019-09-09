Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю

США развернули противокорабельную ракету "на заднем дворе" Китая

США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая. Она в состоянии настолько точно поразить цель, что оператор предварительно может указать ракете определенное место попадания на корабле противника - к примеру, машинное отделение или мостик

Литоральный боевой корабль (LCS) Gabrielle Giffords ВМС США на военно-морской базе Сан-Диего получил на вооружение новую противокорабельную ракету. Это превратило LCS из ранее невооруженного концептуального корабля в реальную угрозу китайским боевым кораблям, причем на весьма значительных расстояниях. Об этом сообщает Defense News.

Новая американская противокорабельная ракета, по информации издания, в состоянии настолько точно поразить цель, что оператор предварительно может указать ракете определенное место попадания на корабле противника.

Литоральный боевой корабль Gabrielle Giffords является уже вторым кораблем этого типа, который был передан в боевой состав ВМС США в этом году. LCS Montgomery прибыл в Сан-Диего в июне после 19-месячного перерыва в развертывании LCS, поскольку ВМС США в этот период уточняли способы управления и подготовки экипажей для кораблей этого типа.

Официальный представитель Тихоокеанского флота капитан Джон Гэй подтвердил получение Gabrielle Giffords, заявив, что корабль прибыл на базу 3 сентября и оснащен противокорабельными ракетами и новым беспилотным разведывательным аппаратом MQ-8C Fire Scout. Этот беспилотный летательный аппарат (БЛА) предназначен для разведки противника за линией горизонта и выдачи целеуказаний огневым средствам, он достиг "начальной оперативной готовности" в июне.

Представитель военно-морских сил США сказал, что корабль предназначен для действий на индо-тихоокеанском театре военных действий, но детальное предназначение судна так и не раскрыл.

По сообщению сайта Navy.mil, в настоящее время в Сиамском заливе уже находится однотипный с Gabrielle Giffords корабль - LCS Montgomery.

По оценке Defense News, оснащенный крылатыми ракетами NSM (Naval Strike Missile) разработки консорциума Raytheon & Kongsberg в сочетании с БЛА MQ-8C Fire Scout производства корпорации Northrop Grumman корабль типа LCS, находящийся у побережья Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, может уничтожить корабль противника, расположенный у мыса Гаттерас, Северная Каролина. Это на 30 миль больше, чем заявленная дальность полета противокорабельной ракеты "Гарпун", радиус боевого применения которой превышает 67 миль.

Военно-морские силы США также дали ясно понять, что оснастят ракетами типа NSM перспективные фрегаты FFG (X). О корабле этого типа ранее писала "Газета.Ru".

Развертывание кораблей типа LCS является явным признаком того, что военно-морские силы США постепенно усиливают свои позиции в зоне Тихого океана, который в течение последнего десятилетия испытывал рост напряженности в связи с обширными китайскими морскими претензиями. Международным сообществом они не признаны, но это отнюдь не мешает Пекину усиливать свои притязания военно-морским флотом, береговой охраной и морской пехотой Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Военно-морские сил США предприняли особые усилия в отношении увеличения радиуса действия своих систем - от управляемого оружия и средств разведки до беспилотных аппаратов-заправщиков типа MQ-25 Stingray.

Более того, для палубных самолетов F/A-18 Super Hornet были разработаны новые топливные баки большей емкости, которые существенно увеличили боевой радиус авиации ВМС.

Но это также признак того, что, несмотря на непрерывную барабанную дробь, раздающуюся в Пентагоне, который, казалось, "двигается быстрее", чтобы заполучить новые возможности для флота, процесс увеличения боевых и оперативных возможностей ВМС США все еще идет мучительно медленно, по оценке Defense News.

Противокорабельная ракета частично отвечает на требование "совместных срочных оперативных потребностей ВМС США", выдвинутое экс-главой Тихоокеанского командования ВС США адмирал Робертом Уиллардом в начале первого срока президентства Барака Обамы, который однозначно определил необходимость в противокорабельных ракетах большой дальности в Тихом океане.

"Это очень хорошо, что военно-морские силы производят модернизации подобного рода, но они идут очень медленно", - сказал Брайан Кларк, офицер-подводник в отставке и аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок.

"Прошло десять лет с тех пор, как ВМС США сказали: "Эй, нам нужно запустить какую-то программу для беспилотных летательных аппаратов, и нам необходимо поставить лучшие противокорабельные ракеты на наши корабли", - добавил он.

"И вот 10 лет спустя вместе с БЛА-заправщиком MQ-25 мы все еще продвигаемся к этапу развертывания, чего явно не случится еще в течение ближайших нескольких лет, но мы, наконец, получили корабль с лучшей противокорабельной крылатой ракетой", - продолжил Кларк.

Надводные силы ВМС США дали понять, что намерены поддерживать постоянное присутствие кораблей типа LCS в Индо-Тихоокеанском регионе в обозримом будущем.

Командующий надводными силами ВМС США в зоне Тихого океана адмирал Ричард Браун заявил, что развертывание кораблей типа LCS продолжится нарастающими темпами.

По словам Брауна, тримараны Montgomery и Giffords развернутся вначале в Тихом океане, а затем однокорпусные Detroit и Little Rock получат надводные силы ВМС США на восточном побережье.

По данным Defense New, ВМС США только что получили 17-й корпус LCS - Indianapolis. Однокорпусный LCS изготовлен компанией Lockheed Martin с Fincantieri в Маринетте, штат Висконсин. Версия тримарана для Тихого океана изготовлена корпорацией Austal USA. Однокорпусные LCS будут базироваться в ВМБ Мейпорт, штат Флорида.

Получение лучше вооруженного корабля типа LCS и запуск его производства большой серией критически важны для надводных сил ВМС США, считают эксперты.

ВМС вначале испытали ряд инженерных неудач с новыми боевыми кораблями типа Littoral. Некоторые из них были вызваны ошибками экипажа, а затем и авариями 2017 года, унесшими жизни 17 моряков в Тихом океане в двух столкновениях.

Военно-морские силы США находятся на пути к получению 35 LCS, которые составят основную часть надводных сил флота.

ВМС США все последнее время стремятся к постоянному присутствию в Южно-Китайском море, что будет осуществить намного легче, когда в боевой состав американского флота регулярно будут передаваться все новые и новые LCS.

В годы президентства Дональда Трампа ВМС США усилили патрулирование в Южно-Китайском море. Американцы считают, что их боевые корабли могут свободно проходить в пределах 12-мильной зоны, чтобы продемонстрировать, что у США есть право свободно проходить мирным путем без каких-либо предварительных условий в водах, на которые Китай претендует, как на свою территорию.

Некоторые эксперты США утверждают, что использование базирующихся в Японии крейсеров и эсминцев для таких миссий является пустой тратой дорогостоящих ресурсов. Подобные задачи, по их мнению, могут быть решены намного дешевле и столь же эффективно с помощью кораблей типа LCS, тем самым освобождая эсминцы и крейсеры УРО ВМС США для выполнения задач, более соответствующих их средствам разведки и вооружению.

"Следует помнить, что огромные инвестиции Китая в баллистические и крылатые ракеты с обычным вооружением являются центральным элементом усилий Китая по предотвращению возможного военного вторжения США", - напомнил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам собеседника издания, за последние 15 лет НОАК систематически увеличивала, модернизировала и расширяла ассортимент своих ракет и пусковых установок. Эти усилия правительство США назвало "самой активной и разнообразной программой развития баллистических ракет в мире".

Хотя точные цифры являются неопределенными, однако, по оценкам Пентагона, в настоящее время ракетные силы НОАК включают до 1500 баллистических ракет малой дальности, 450 баллистических ракет средней дальности и 160 баллистических ракет промежуточной дальности, и это в дополнение к сотням пусковых установок крылатых ракет наземного базирования.

Они могут поражать цели по всей первой цепочке островов и за их пределами. В результате чего Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур находятся в китайской зоне угрозы "ограничения доступа", как говорят американские военные. А в случае с ракетами DF-26 эта угроза распространяется и на территорию США на Гуаме, где размещены основные передовые оперативные базы ВВС и ВМС США.

Пекин также разработал специализированную противокорабельную баллистическую ракету DF-21D, которую он недавно испытал, осуществив запуск этого изделия с материковой части Китая в Южно-Китайское море, и разворачивает несколько вариантов крылатых ракет морского и воздушного базирования, которые будут и далее расширять диапазон и масштаб ракетной угрозы с обычными боевыми частями.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что Китай вполне может опередить Соединенные Штаты и их союзников в разработке современных гиперзвуковых ракет, а это значительно увеличит угрозы ВС США.

Этот растущий арсенал высокоточных ракет большой дальности представляет серьезную угрозу почти для всех американских, союзных и партнерских баз, взлетно-посадочных полос, портов и военных объектов в западной части Тихого океана.

Все эти американские активы могут оказаться бесполезными из-за точных ударов Китая в первые часы конфликта. Ракетная угроза НОАК ставит под угрозу способность Америки свободно управлять своими войсками в передовых районах всего региона.

Михаил Ходаренок