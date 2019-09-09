Вашингтон продемонстрировал свою ядерную мощь Москве и Пекину

Штаты запустили баллистические ракеты с подводной лодки класса Огайо

Военное ведомство Соединенных штатов провело испытание как минимум четырех ракет способных нести ядерные боеголовки. Это произошло в трехдневный срок после предложения Владимира Путина Вашингтону купить у России гиперзвуковое оружие. Именно на этот факт указывает американская пресса.

В пресс-релизе ВМС США в пятницу появилось сообщение о "проведении "четырех ранее запланированных испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР)" Trident II. Пуски проводились с атомной подводной лодки (АПЛ) USS Nebraska (SSBN 739)

класса Ohio из точки, находящейся в акватории Тихого океана, недалеко от Сан Диего (штат Калифорния). Два запуска МБР были произведены в среду и еще два в пятницу. В противоречие мнению американских СМИ в пресс-релизе ВМС США было заявлено, что "их (ракет) испытание не является ответом на какое-либо событие, происшедшее в мире".

Напротив, американская пресса указывает на то, что связь между предложением Владимира Путина Дональду Трампу – Купить у России гиперзвуковое оружие, озвученное на Восточном экономическом форуме, все же имеется. Вслед за предложением российского президента информационные агентства опубликовали заявление неназванного представителя администрации Трампа следующего содержания: "У Соединенных Штатов нет особых оснований рассматривать вопрос о приобретении передовых ракетных технологий у России. Соединенные Штаты имеют значительное сравнительное преимущество перед Россией в области безопасной разработки, испытаний и применения ракетных технологий".

Американские СМИ подчеркивают, что в целом МБР семейства Trident составляют около 70 % от всего стратегического ядерного арсенала США и являются основной частью ядерной триады. В феврале 2018 года президент Трамп обнародовал Обзор ядерной политики (NPR, Nuclear Posture Review), который, кроме прочего, содержит планы по созданию менее мощных (чем состоящие ныне на вооружении) ядерных боеголовок с индексом W76 для ракет семейства Trident. Что, по мнению аналитиков, понижает порог ответственности принятия решения для применения ядерного оружия и делает возможность развязывания ядерной войны более вероятной. На это, кстати, указывали и российские высшие чины. Впрочем, обе стороны продолжают примерно в одинаковом темпе совершенствовать свои стратегические вооружения.

Американские СМИ указывают, что примерно через месяц после обнародования NPR российский президент Владимир Путин возвестил о создании нового высокотехнологичного оружия, которое способно преодолевать все современные и даже перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). К таковому относятся: межконтинентальная баллистическая ракета Р-28 "Сармат", гиперзвуковой несущий блок ядерных боеголовок "Авангард", гиперзвуковая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал", крылатая ракета с ядерным силовым блоком 9М730 "Буревестник", подводный дрон с ядерным силовым блоком "Посейдон" и, ранее анонсированная, противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон". Военные эксперты указывают на успехи Китая в разработках гиперзвукового ракетного вооружения и рельсотрона.