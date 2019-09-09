Войти
09.09.2019
Независимое военное обозрение

Вашингтон продемонстрировал свою ядерную мощь Москве и Пекину

409
0
0
Безоружная ракета Trident II D5 на испытательном запуске у побережья Флориды, США, март 2008 года
Безоружная ракета Trident II D5 на испытательном запуске у побережья Флориды, США, март 2008 года.
Источник изображения: Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Released

Штаты запустили баллистические ракеты с подводной лодки класса Огайо

Военное ведомство Соединенных штатов провело испытание как минимум четырех ракет способных нести ядерные боеголовки. Это произошло в трехдневный срок после предложения Владимира Путина Вашингтону купить у России гиперзвуковое оружие. Именно на этот факт указывает американская пресса.

В пресс-релизе ВМС США в пятницу появилось сообщение о "проведении "четырех ранее запланированных испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР)" Trident II. Пуски проводились с атомной подводной лодки (АПЛ) USS Nebraska (SSBN 739)

класса Ohio из точки, находящейся в акватории Тихого океана, недалеко от Сан Диего (штат Калифорния). Два запуска МБР были произведены в среду и еще два в пятницу. В противоречие мнению американских СМИ в пресс-релизе ВМС США было заявлено, что "их (ракет) испытание не является ответом на какое-либо событие, происшедшее в мире".

Напротив, американская пресса указывает на то, что связь между предложением Владимира Путина Дональду Трампу – Купить у России гиперзвуковое оружие, озвученное на Восточном экономическом форуме, все же имеется. Вслед за предложением российского президента информационные агентства опубликовали заявление неназванного представителя администрации Трампа следующего содержания: "У Соединенных Штатов нет особых оснований рассматривать вопрос о приобретении передовых ракетных технологий у России. Соединенные Штаты имеют значительное сравнительное преимущество перед Россией в области безопасной разработки, испытаний и применения ракетных технологий".

Американские СМИ подчеркивают, что в целом МБР семейства Trident составляют около 70 % от всего стратегического ядерного арсенала США и являются основной частью ядерной триады. В феврале 2018 года президент Трамп обнародовал Обзор ядерной политики (NPR, Nuclear Posture Review), который, кроме прочего, содержит планы по созданию менее мощных (чем состоящие ныне на вооружении) ядерных боеголовок с индексом W76 для ракет семейства Trident. Что, по мнению аналитиков, понижает порог ответственности принятия решения для применения ядерного оружия и делает возможность развязывания ядерной войны более вероятной. На это, кстати, указывали и российские высшие чины. Впрочем, обе стороны продолжают примерно в одинаковом темпе совершенствовать свои стратегические вооружения.

Американские СМИ указывают, что примерно через месяц после обнародования NPR российский президент Владимир Путин возвестил о создании нового высокотехнологичного оружия, которое способно преодолевать все современные и даже перспективные системы противоракетной обороны (ПРО). К таковому относятся: межконтинентальная баллистическая ракета Р-28 "Сармат", гиперзвуковой несущий блок ядерных боеголовок "Авангард", гиперзвуковая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал", крылатая ракета с ядерным силовым блоком 9М730 "Буревестник", подводный дрон с ядерным силовым блоком "Посейдон" и, ранее анонсированная, противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон". Военные эксперты указывают на успехи Китая в разработках гиперзвукового ракетного вооружения и рельсотрона.

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Trident II
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ohio
Trident
ГЗЛА
Рельсотрон
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
15.04.2019
Newsweek (США): самая мощная ядерная ракета России проходит завершающую стадию испытаний — и другие системы вооружений тоже на подходе
25.02.2019
"Троянский конь": США придумывают, как воевать с Россией
25.04.2016
Неравноправное партнерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор