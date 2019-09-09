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09.09.2019
Военное обозрение

Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" закончилась неудачей

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Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" закончилась неудачей, посадочная платформа во время посадки на Луну отклонилась от оптимальной траектории и перестала передавать телеметрию.

Источник изображения: ISRO

Как заявили в Индийской организации космических исследований (ISRO), в ходе посадки были потеряны посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян", от миссии остался только орбитальный модуль, который продолжит собирать информацию о естественном спутнике Земли.

Потеряно только 5% миссии - посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян", в то время как орбитальный аппарат "Чандраян-2" - оставшиеся 95% - успешно продолжает работу на орбите Луны

- говорится в сообщении ISRO.

Лунная миссия "Чандраян-2" состояла из трех аппаратов: посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата, который 2 сентября отделился от посадочной платформы и остался на орбите с параметрами 125 на 96 километров. Миссия неоднократно откладывалась, но в итоге была запущена в конце июля 2019 года.

Посадочная платформа была оборудована пятью маршевыми двигателями и еще восемью двигателями для ориентации. Посадка происходила в несколько этапов, а всего на нее ушло около 15 минут.

После основного этапа торможения аппарат должен был зависнуть над поверхностью для выбора финальной области посадки. Однако на расстоянии около километра от поверхности с ним была потеряна связь. Ранее было замечено отклонение от оптимальной траектории посадки. Во время потери сигнала вертикальная скорость аппарата составляла около 60 метров в секунду.

Запуск второй в истории Индии лунной миссии изначально планировался на март 2018 года, но неоднократно переносился по разным причинам. Первая миссия "Чандраян" была запущена к Луне в 2008 году и состояла из ударного зонда, который столкнулся с поверхностью на скорости 1,69 километра в секунду, что привело к выбросу грунта из подповерхностных слоев. Дистанционное изучение этого грунта позволило получить несколько важных научных результатов.

В случае удачной посадки миссии "Чандраян-2" на лунную поверхность, Индия могла стать четвертой страной, после СССР, США и Китая, которой удалась мягкая посадка.

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