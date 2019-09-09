Современное состояние программы вертолета Ка-62

Во владивостокском сетевом издании KONKURENT.RU под заголовком "Ка-62 взлетел на МАКС. Управляющий директор завода "Прогресс" об уникальных возможностях нового вертолета" опубликовано небезынтересное интервью управляющего директора ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина" (входит в состав холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех") Юрия Денисенко, посвященное в основном современному состоянию программы вертолета Ка-62 и перспективам его серийного производства.

Третий летный опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62, совершивший первый полет в августе 2019 года (с) пресс-служба АО "Вертолеты России"

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 производства Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) продемонстрирован в летной программе и на статической стоянке Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который прошел в подмосковном Жуковском. Модель вертолета Ка-62 в эти дни также будет продемонстрирована гостям и участникам Восточного Экономического Форума.

О ходе реализации испытаний и перспективах производства вертолета Ка-62 рассказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

- Юрий Петрович, расскажите, пожалуйста, о ходе испытаний вертолета Ка-62?

- На сегодняшний день на предприятии изготовлено три летных образца вертолета Ка-62. В соответствии с графиком первый летный образец вертолета Ка-62 выполняет задания по программе предварительных летных испытаний. В рамках программы вертолет должен выполнить полеты с целью проверки всех его систем на различных режимах, подтвердить соответствие ЛТХ характеристикам, заявленным в техническом задании на его разработку. В рамках одного полета машина может выполнять сразу несколько заданий в целях оптимизации времени проведения испытаний.

На данный момент первая половина программы уже пройдена. Машина себя хорошо зарекомендовала - у нее отличные аэродинамические характеристики, вертолет хорошо управляется, отлично справляется с нагрузками на высоких скоростях и имеет большой экономический потенциал.

Второй летный образец также вскоре присоединится к программе предварительных летных испытаний. А третий летный образец, который мы представили на МАКС, по окончании авиасалона направлен на дополнительные испытания на электромагнитную совместимость оборудования, а затем вернется на "Прогресс" для выполнения программы СЗИ.

По результатам предварительных летных испытаний осенью планируется приступить к сертификационным испытаниям, которые будут проводиться как на территории предприятия-изготовителя - ААК "Прогресс", так и на площадках сертификационных центров. Помимо сертификации самого вертолета, как продукта, и его конструкции, мы также должны будем сертифицировать все основные технологические процессы, связанные с его выпуском. Таким образом, все, что касается самой конструкции, технологии, организации и культуры производства, экономики, будет связано в один сертификат и оценено сертификационной комиссией. Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа Авиарегистра России по нормам АП-29 на Ка-62 в базовом грузопассажирском варианте планируется в 2020 г., а затем предполагается его сертификация по европейским нормам летной годности в EASA.

- Готово ли предприятие к сертификации по стандартам гражданской продукции? Какие предприняты меры по подготовке производства к этой процедуре?

- Гражданская продукция - это новое направление, и, безусловно, к нему применяются другие требования и технологии. Новая машина требует нового подхода. По этой причине в последние годы мы активно ведем техническое перевооружение в рамках федерально-целевой программы. Уже реализовано 6 подпроектов по реконструкции композитного, испытательного, термического производств, цехов подготовки производства, компрессорной станции и технологической котельной. Это позволило реорганизовать структуру существующего производства с концентрацией разрозненных производственных мощностей на единой производственной площадке, оптимизировать транспортные потоки движения деталей по производственному маршруту, сократить цикл технологического процесса производства, обеспечить технологическую безопасность и выполнение планируемого объема. В этом году будет завершена реконструкция механосборочного и гальванического производства, а также всего проекта.

Ранее, с 2014 по 2018 г., в ААК "Прогресс" также были реконструированы цех окончательной сборки и аэродромная база "Арсеньев - Приморский", создан центр специализации по производству отливок из магниевых сплавов и сформирован сервисный центр по обеспечению выполнения контракта жизненного цикла вертолетов Ка-52.

До 2025 г. запланированы к реализации проекты по 9 направлениям: реконструкция энергетической инфраструктуры, лакокрасочного производства, механосборочного производства (дооснащение), термического производства (дооснащение), создание логистического комплекса, развитие центра специализации по литейному производству (2-й этап), внедрение Цифрового производства, модернизация производства технологического процесса капиллярного контроля деталей авиационной техники, создание вертолета Ка-62.

Уже сегодня результатом проведения модернизации стало повышение эффективности парка технологического оборудования, сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции и, как следствие, сокращение трудоемкости производственных процессов. Все это способствует выпуску новой, более конкурентоспособной продукции.

- Когда планируется начать продажи вертолета Ка-62?

- Производство первой серийной партии вертолетов Ка-62 в количестве шести единиц мы начали при поддержке Фонда Развития Промышленности уже в апреле этого года, сегодня на предприятии изготавливаются детали и агрегаты для новых машин. А уже осенью этого года планируется стапельная сборка первого фюзеляжа. Соответственно мы планируем начать продажи первых вертолетов Ка-62 в 2020 г., сразу после получения сертификата типа.

Сегодня на предприятии организована служба продаж. Идет смещение фокуса на потребителя и улучшение качества продукции. Для работы с коммерческими заказами созданы электронные адреса: order@aacprogress.ru - для отправки заявок на выполнения заказов, quality@aacprogress.ru - для отправки вопросов по качеству работы.

- Насколько будет востребована данная техника?

- Ка-62 может занять свою нишу между легкими вертолетами Ансат и вертолетами семейства Ми-8. Вертолет имеет вместимость до 15 пассажиров, дальность перевозки до 750 км, предназначен для работ в офшорных зонах, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Очевидно, что спектр его применения достаточно широк, поэтому к данной машине проявляют интерес как отечественные, так и зарубежные заказчики: компании нефтегазового сектора и некоторые другие гражданские ведомства, а также Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, уже сегодня обсуждаются вопросы поставки первых вертолетов Ка-62 в регион.

- В чем уникальность вертолета Ка-62?

- Ка-62 спроектирован с учетом всех международных требований по безопасности полетов. Обеспечены полет и посадка с одним работающим двигателем. Травмобезопасность пилота и пассажиров на случай грубой посадки гарантируется комплексом мер, в том числе энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел. Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря этому компоновка салона имеет увеличенный шаг сидений - продольный и поперечный. Особенностью является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов - объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолете Ка-62 впервые в России. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения и установлено уникальное птицестойкое остекление.

- Какие еще сегодня стоят задачи перед предприятием помимо освоения вертолета Ка-62?

- В настоящий момент мы завершаем поставки вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках нашего первого экспортного контракта и продолжаем поставки этих машин для Министерства обороны Российской Федерации. Также мы продолжаем выполнение контракта на сопровождение жизненного цикла вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Ведется работа над получением новых экспортных контрактов в 2020 г., в том числе на поставку вертолетов Ка-52 корабельного базирования, сохранивших в себе все преимущества базовой модели и адаптированных к работе в условиях влажного морского климата. О нем стоит сказать отдельно.

Этот вертолет может базироваться как на кораблях, так и на суше. Он изготавливается с применением антикоррозийных материалов и обеспечен централизованной заправкой топлива. Благодаря наличию укороченного складного крыла, механизма складывания лопастей вертолет способен компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52К позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на носителях вертолетов. Применение усиленных стоек шасси позволяет вертолету приземляться на корабельную площадку в различных погодных морских условиях. Обе наши машины - Ка-52 и его корабельную модификацию наряду с вертолетом Ка-62 холдинг "Вертолеты России" также представил на статическом и летном показе в рамках МАКС-2019!

Третий летный опытный образец (ОП-3, бортовой номер "623") вертолета Ка-62, совершивший первый полет в августе 2019 года (с) пресс-служба АО "Вертолеты России"