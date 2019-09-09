Российский дипломат призвал не драматизировать решение Ирана использовать более совершенные центрифуги

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Решение Ирана о вводе в строй более совершенных центрифуг является отклонением от СВПД, но драматизировать ситуацию не следует, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги не следует излишне драматизировать. Да, это ещё одно отклонение от СВПД, но все остаётся под контролем МАГАТЭ", - написал российский дипломат в твиттере.

По его мнению, этот шаг Ирана не представляет "никакой угрозы распространения". "Только ещё один сильный сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД", - подчеркнул Ульянов.

Ранее сообщалось, что Иран, осуществляя третий этап сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), приступил к запуску 40 центрифуг типа IR-4 и IR-6.