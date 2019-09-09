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09.09.2019
WarSpot

Украинские "Кентавры" готовы к испытаниям

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Источник изображения: warspot.ru

Украинский флот вскоре сможет получить бронекатера нового типа. Вчера, 6 сентября, портал armyinform.com.ua сообщил о том, что ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" завершил испытания десантно-штурмовых катеров проекта 58503 "Кентавр-ЛК" и готов передать их на государственные испытания.

"Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", которым присвоено названия "Станислав" и "Малин", фактически готовы к государственным испытаниям. Заводские ходовые испытания полностью завершены", — рассказал представитель предприятия-изготовителя ответственный сдатчик Леонид Бабак.

Десантно-штурмовой катер проекта 58503 "Кентавр-ЛК"

По данным портала defence-ua.com, в процессе постройки в конструкцию "Кентавров" были внесены изменения. В частности, десантное отделение увеличили с 32 до 36 мест. Изменения также коснулись конфигурации вооружения. Шифр проекта был изменён с 58181 на 58503, а название — на "Кентавр-ЛК".

Украинские "Кентавры" были разработаны на базе проекта "Гюрза-М" и имеют бронированный корпус, защищающий экипаж и десант от пуль и осколков (класс бронирования не указывается). Масса катера составляет 47 т, длина — 24,3 м. Автономность бронекатера составляет 5 суток, максимальная скорость — 50 узлов. На вооружении "Кентавра" состоят два боевых модуля, каждый из которых оснащён 12,7-мм пулемётом и автоматическим гранатомётом. Кроме того, на катере установлены две РСЗО калибра 80 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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