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09.09.2019
Военное обозрение

Министр обороны США призвал Россию стать "нормальной страной"

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России необходимо изменить свое поведение, чтобы стать нормальной страной и работать вместе с Соединенными Штатами и сосредоточится на совместных планах, а не разногласиях. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эмпер, выступая на совместной с Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

По словам министра обороны США, Россия не разделяет западные ценности, которые приветствуются США, Францией и другими союзниками и партнерами по НАТО, поэтому, чтобы работать с Соединенными Штатами вместе, России необходимо пересмотреть свое поведение и принять те правила и нормы, которые установлены на Западе. В настоящее время Москва содействует нестабильности в Европе, захватывая территории соседних стран и угрожая им военной агрессией.

Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей. Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили

- заявил Эспер.

Комментируя заявление Макрона о том, что отталкивание России от Европы является большой стратегической ошибкой, Эспер подчеркнул, что задача США - это поставить Россию на "правильный путь", где страны будут работать и сотрудничать для общего экономического процветания и вместе "продвигать наши ценности и интересы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
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