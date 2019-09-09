В Эстонии появится своя "Эстгвардия"

Глава МВД Эстонии Март Хельме (Консервативная народная партия, EKRE) раскрыл подробности создания в стране и задачи так называемого "резерва внутренней обороны".

Этот план вызвал пересуды в обществе о создании "гвардии" неудобного министра, пишет "Sputnik Эстония". По словам Хельме, речь идет о вооруженном мобильном подразделении численностью в полторы тысячи человек, уже прошедших срочную службу. Резерв внутренней обороны будет действовать в различных кризисных ситуациях в качестве группы быстрого реагирования.

Служащие нового подразделения будут базироваться в разных частях Эстонии, в случае необходимости их будут привлекать для оказания помощи пограничникам и полицейским. Резерв внутренней обороны будет разделен на роты по 150 человек. Таким образом, на 15 уездов страны придется 10 рот "гвардейцев".

"Члены резерва должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, при появлении „зеленых человечков“. Резерв будет многофункциональным и не связан исключительно с границей", - объяснил глава МВД.

Создание новой силовой структуры потребует € 20 млн, большая часть которых уйдет на закупку снаряжения. Все это произойдет на фоне грядущего сокращения бюджета, которого эстонское правительство потребовало от всех министерств, кроме Минобороны.

В Эстонии уже есть структура, отвечающая за подавление общественных беспорядков. Это так называемая "Полиция бунта" (Mrulipolitsei), находящаяся в подчинении Департамента полиции и погранохраны. В каждой из четырех региональных префектур этого департамента имеется и свое Бюро защиты порядка. Опыт "бронзовых ночей" показал, что эстонские власти готовы бросить на подавление массовых общественных беспорядков силы не только самой полиции, но и добровольцев военизированного Союза обороны ("Кайтселийт"), которых в стране насчитывается около 16 тысяч человек, а также сотрудников тюремной службы министерства юстиции.