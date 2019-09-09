"Превосходим Россию": США отказались от гиперзвуковых ракет

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России. Ранее президент России Владимир Путин предлагал главе Белого дома Дональду Трампу приобрести новейшее российское вооружение, чтобы уравновесить ситуацию по безопасности в мире - после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Американская сторона не будет рассматривать возможность приобретения у Москвы гиперзвуковых ракет - так в Белом доме ответили на слова президента России Владимира Путина готовности продажи США новейших разработок российского оборонно-промышленного комплекса.

"У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии", - приводит ТАСС слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

Два дня назад Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. По его словам, на июньском саммите G20 ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, если у других стран его нет.

"Я Дональду [Трампу] сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия", - рассказал Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

Он также добавил, что Россия готова обсуждать вопрос, как и что можно зачесть, "имея в виду количество носителей и количество боеголовок".

"Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - отметил российский лидер.

Россия - единственная страна в мире, которая официально заявила о создании гиперзвукового оружия.

Путин еще в феврале рассказал об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", а также запуске в серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард".

В то же время США пока не смогли разработать гиперзвуковое оружие. По словам американского министра обороны США Марка Эспера, Пентагон может завершить создание подобных вооружений в ближайшие годы.

"Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", - заявил Эспер в интервью Fox News.

Он также отмечал, что развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений входит в число главных приоритетов военной модернизации США.

Вопрос о гиперзвуковом оружии активно обсуждается в США последние полгода. Некоторые американские политики даже обвиняли Россию в "краже технологий" для создания ракет. В частности, подобное мнение высказывал советник президента США Джон Болтон.

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средства доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - говорил Болтон в интервью The Voice of America.

Военный аналитик Алексей Леонков выразил уверенность, что такое заявление Болтона было сделано потому, что гиперзвуковые технологии станут предметом американо-российского торга в вопросе продления СНВ-III, передает ФАН.

"У них сейчас разработка управляемых гиперзвуковых ракетных комплексов буксует и поэтому они хотят с гиперзвуком поступить так же как они поступили когда-то с нашими ракетами средней дальности - комплексы РСД-10 "Пионер".

Своровать не удается, давайте запретим. То есть предметом торгов в вопросе продления СНВ-III будет гиперзвук. Они будут заявлять: мы (США) продлим договор СНВ-III на 5 лет при условии, что русские ликвидируют весь класс гиперзвуковых комплексов", - пояснил аналитик.

В марте прошлого года Путин во время традиционного послания Федеральному собранию представил сразу несколько новейших российских видов вооружений. В частности, были показаны кадры с испытаний тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", лазерного оружия и других, передает НСН.

Все это, по словам российского лидера, не является проявлением агрессии. Напряженная работа по созданию этой техники позволила "сделать стремительный шаг в создании новых образцов стратегического оружия", что произошло после "одностороннего выхода США из Договора по ПРО", пояснил президент России.

Рафаэль Фахрутдинов