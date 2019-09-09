Новейший тральщик "Иван Антонов" прибыл на Черноморский флот

Тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. 25 апреля 2018 года.

Командование флота и семьи членов экипажа приветствовали моряков в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов" прибыл в Севастополь, передает корреспондент ТАСС.

"Для корабля это первый заход в город Севастополь (основную базу Черноморского флота - прим. ТАСС). Корабль принят в состав флота в январе. До этого он находился в Санкт-Петербурге - проводил мероприятия боевой подготовки на Балтийском флоте, готовился к параду Военно-морского флота (имеется в виду Главный военно-морской парад - прим. ТАСС) и принял в нем участие", - уточнили ТАСС в пресс-службе Черноморского флота.

Командование флота и семьи членов экипажа приветствовали моряков в Севастополе. На торжественной церемонии играл военный оркестр.

"Иван Антонов" - первый серийный тральщик проекта 12700, построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли этого типа имеют корпус из монолитного стеклопластика, который отличается от стальных большей прочности при меньшей массе, а также более продолжительным сроком службы.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет около 900 тонн, длина - более 60 метров, ширина - 10 метров, скорость хода - 16,5 узлов, экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.