Индийская миссия "Чандраян-2" продолжит работу, несмотря на потерю посадочного модуля

В Индийской организации космических исследований сообщили, что потеряно только 5% миссии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Индийская лунная миссия "Чандраян-2" будет продолжать работу по изучению спутника Земли, несмотря на потерю посадочного модуля "Викрам". Как сообщили в субботу журналистам специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO), миссию нельзя назвать неудачной, поскольку орбитальный аппарат будет действовать над Луной еще почти год.

"Потеряно только 5% миссии - посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян", в то время как орбитальный аппарат "Чандраян-2" - оставшиеся 95% - успешно продолжает работу на орбите Луны", - цитирует в субботу телеканал Эн-ди-ти-ви представителя ISRO.

Сотрудник космического ведомства отметил, что луноход должен был проработать на спутнике Земли только 14 дней, тогда как орбитальный аппарат будет изучать и фотографировать Луну в течение нескольких месяцев. В том числе "Чандраян-2", как планируется, сможет сфотографировать и прислать в ISRO снимки потерянного спускаемого аппарата, что поможет понять, что с ним произошло.

Специалисты ISRO указывают, что Индия впервые пыталась совершить посадку аппарата на другое небесное тело и опыт, который страна приобрела при планировании этой лунной экспедиции, будет использован при подготовке следующих миссий, в том числе на Марс.

В ночь на субботу ISRO не смогла осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам". Посадка ожидалась в 01:55 по индийскому времени (23:25 пятницы мск). Как сообщил глава ISRO Кайласавадиву Сиван, большую часть времени, пока аппарат совершал посадку, он работал нормально, однако, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна. Эксперты ISRO изучают данные телеметрии и анализируют возможные причины неудачи.

Индийская миссия

Экспедиция к Луне "Чандраян-2" - это на сегодняшний день самая амбициозная индийская космическая экспедиция. Программу "Чандраян" ("Лунный корабль" на санскрите) начала станция "Чандраян-1", отправленная к спутнику Земли в 2008 году. Тогда аппарат вышел на лунную орбиту и проработал на ней с ноября 2008 года по август 2009 года, после чего связь с ним была потеряна.

Во время работы станция сбросила на поверхность Луны ударный зонд, который совершил 14 ноября 2008 года жесткое прилунение. Анализ выброса породы на месте падения зонда позволил определить состав лунного грунта, в том числе были обнаружены признаки воды.

Миссия "Чандраян-2" задумана как более сложная экспедиция, она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту земного спутника, но и мягкую посадку в районе Южного полюса спускаемого модуля "Викрам" (названного в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхаи (1919-1971) и доставку туда небольшого лунохода "Прагьян" (можно перевести с санскрита как "познание", "мудрость").

Как ранее сообщала Индийская организация космических исследований, район Южного полюса был выбран для посадки аппарата, потому что эту часть Луны никто не исследовал. Одной из главных задач экспедиции был поиск воды. Кроме того, в районе Южного полюса есть выступающие образования породы, которые, по мнению ученых, могут многое рассказать о геологической истории спутника Земли.

Индия могла стать четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне. До сих пор это удавалось только СССР, США и Китаю.