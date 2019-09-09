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09.09.2019
ТАСС

Робот "Федор" сообщил о полном выполнении программы летных испытаний

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Робот отметил, что спуск с орбиты прошел в штатном режиме

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор", который на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-14" совершил в субботу посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган, сообщил, что программа летных испытаний была полностью выполнена. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

"Есть приземление. Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану", - написал робот.

"Федор" также отметил, что спуск с орбиты прошел в штатном режиме.

"Двигательная установка ТПК "Союз МС-14" отработала импульс на сход с орбиты штатно. Включение и выключение двигателя на торможение штатно. Импульс выдан своевременно, проведен штатно. Полет нормальный", - добавил он.

О роботе

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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