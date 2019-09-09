Во Франции завершается подготовка троих пилотов для первого Rafale ВВС Индии

В Индии назвали дату передачи французами первого истребителя Rafale из заказанной партии (36 истребителей). По последним сведениям, торжественная церемония передачи боевого самолёта состоится в Париже 19 сентября. Проходить она будет в присутствии министра обороны Индии Раджната Сингха.

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент во Франции завершается подготовка троих пилотов ВВС Индии и двух техников по пилотированию и обслуживанию истребителей Rafale.

Минобороны Индии:

В настоящее время наземный техперсонал и пилоты проходят обучение на истребителях, которые находятся во французских ВВС. После того, как первый самолет будет передан, а это произойдёт в текущем месяце, начнется обучение на самолете по индийским требованиям.

О каких именно требованиях идёт речь, не сообщается.

К 2020 году Индия планирует подготовить 8 пилотов самолётов "Рафаль".

Контракт по поставкам 36-ти Rafale для нужд военно-воздушных сил Индии рассчитан на период до 2022 года.

Первый Rafale, который будет передан ВВС Индии, получил номенклатурный номер RB008.

В Индии отмечают, что Rafale – современный истребитель, который помимо всего прочего может выступать в качестве носителя тактического ядерного оружия.

При этом в самой Индии продолжаются споры относительно параметров контракта с французами. Стоимость сделки такова, что каждый Rafale будет обходиться индийской казне дороже 200 млн долларов. В Индии отмечают, что за такую цену можно было бы покупать по паре самолётов 5-го поколения, а потому видят в контракте коррупционную составляющую.