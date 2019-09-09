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09.09.2019
Вестник Мордовии

Прицел "Сосна-У" дает возможность танкам Т-72Б3 воевать в любое время суток

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Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии

Отечественную бронетехнику, выступающую на "Танковом биатлоне", оснастили многоканальным прицелом наводчика-оператора Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) Холдинга "Швабе". Об этом сообщает shvabe.com/press.

"Сосна-У" обнаруживает цель в любое время суток, определяет ее дальность и помогает вести огонь как в неподвижном состоянии танка, так и в движении.

Изделие устанавливается на танки серии Т-72Б3 и в настоящее время находится на вооружении подразделений Минобороны.

Прицел имеет встроенную систему контроля, что позволяет производить выверку линии прицеливания по индексу на стволе пушки без выхода экипажа из танка. Дальность обнаружения цели - от 15 м до 6 км днем и до 5 км - ночью. В числе решаемых задач - формирование поля управления для пуска управляемых ракет, индикация типа боеприпаса, выработка угловых поправок и другие.

"Подготовка техники для российской команды танкового биатлона стала традиционной для Вологодского оптико-механического завода. Прибор располагается в башне танка на месте наводчика-оператора и работает совместно с системой управления огнем. Его производство начато в 2011 году", - отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

V Армейские международные игры танкового биатлона прошли на подмосковном военном полигоне Алабино. Участие приняли 23 сборные из Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Команда России поразила 21 цель из 24 и установила новый рекорд по скорости - 84 км/ч. Также в ходе соревнований российские танкисты побили свой же рекорд 2017 года, выполнив одну из задач за 17 минут 30 секунд - против 19 минут 10 секунд два года назад.

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