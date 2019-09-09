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09.09.2019
Lenta.ru

США отказались покупать российское супероружие

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны России

США не собираются покупать российские гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

По словам представителя, причин для подобной покупки у американской стороны немного. "У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что предлагал властям США приобрести у Москвы гиперзвуковое оружие. Российский лидер отметил, что таким образом страны могли бы уравновесить баланс вооружений в мире. Однако американский президент Дональд Трамп ответил отказом, заявив, что подобное оружие вскоре появится у Пентагона.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
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