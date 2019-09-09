Не пролезут в проход: американская армия страдает от ожирения

В Пентагоне пожаловались на избыточный вес солдат ВМС США

Вооруженные силы США столкнулись с проблемой ожирения среди военнослужащих. По данным исследования Пентагона, больше всего ожирением в американской армии страдают моряки. Военное ведомство уже предпринимает шаги для решения этой проблемы, но пока справиться с ней не удается. Специалисты отмечают, что ситуация в вооруженных силах отражает проблему всего американского общества.

Американские ВМС заняли первое место в списке видов вооруженных сил страны по степени распространенности избыточного веса среди военнослужащих, свидетельствуют результаты проведенного Пентагоном исследования. Эти данные указывают на то, что от ожирения страдает каждый пятый американский моряк: в общей сложности - 22%. Это превышает средний показатель по всем видам ВС.

Составители доклада подчеркнули, что избыточный вес военнослужащих приводит к снижению боеготовности ВМС в целом.

В ВВС этот показатель составляет 18,1%, а в сухопутных войсках - 17,4%. Больше всего стройных военнослужащих оказалось в рядах морских пехотинцев - среди них лишним весом страдают только 8,3%.

Газета The New York Times обратила внимание, что ситуация с лишним весом в американской армии ухудшается ежегодно. С 2011 года уровень ожирения в ВМС вырос в шесть раз, а в остальных видах вооруженных сил - в два и более раза.

"В ВМС США на кораблях убрали из рациона жирную и жареную пищу, а также напитки с высоким содержанием сахара. Спортивные залы и фитнес-центры на базах открыты круглосуточно. Но моряки продолжают толстеть", - указали в издании.

Для военнослужащих ВМС избыточный вес особенно неприемлем. Президент Центра международной морской безопасности Джимми Дреннан рассказал, что на американских кораблях, по сравнению с суднами других стран, очень узкие люки и проходы.

Он отметил, что лишний вес влияет на утомляемость.

Генерал-лейтенант в отставке Томас Шпор, который занимается исследованиями здоровья и ожирения, предупредил, что из-за последствий лишнего веса военнослужащие не смогут выполнять свою основную миссию. "Американские военные являются частью общества США, а Америка - самая страдающая от ожирения страна в мире, где более трети взрослого населения квалифицируются как тучные", - обратил внимание Шпор. Он напомнил, что ожирение является причиной диабета, болезней сердца, проблем с коленями и бедрами.

Специалисты называют ситуацию в ВС США отражением всего американского общества в целом. По последним данным, из всех взрослых американцев проблемы с лишним весом испытывают около 40%. "Министерство обороны - это своего рода общество в миниатюре, потому что мы набираем людей со всей страны. Так что проблемы страны - это и наши проблемы", - пояснила директор Центра здравоохранения сухопутных войск США Лора Митвальски.

В обнародованном в прошлом году докладе группы "Миссия: готовность", в которую входят более 700 отставных генералов и адмиралов, было указано, что примерно треть американцев 17-24 лет по разным причинам непригодны к службе в ВС США. Главное основание для отказа в принятии в армию - ожирение. Из-за избыточного веса в вооруженных силах не смогли служить 31% потенциальных новобранцев.

Такая ситуация ставит под угрозу национальную безопасность всей страны, уверены авторы доклада.

В связи с этими обстоятельствами они призвали руководство США начать готовить будущих солдат к службе в армии еще в раннем детстве: разработать для школьников более здоровую диету и программу физических занятий.

The New York Times обратило внимание, что во времена Второй Мировой войны перед военным руководством Соединенных Штатов стояла совершенно противоположная проблема: в призывных пунктах было слишком много крайне худых из-за недоедания призывников. Они тоже не были пригодны к военной службе. После войны американские генералы убедили федеральные власти страны создать систему бесплатных школьных обедов, поскольку тогда ситуация, как они считали, тоже представляла угрозу национальной безопасности.

В начале июля Military Times со ссылкой на представителей Минобороны США сообщало, что американских военных могут в скором времени посадить на кетогенную диету. Такое решение было принято из-за ожирения части служащих.

Предполагалось, что солдаты должны будут отказаться от пива и буррито, а также пересесть на низкокалорийные коктейли и салаты из авокадо.

Впрочем, как отмечает издание, у такого нововведения есть и обратная сторона. Такую диету нужно соблюдать постоянно, поэтому остается вопрос, как контролировать питание служащих в нерабочее время. К тому же диета предполагает и экономические трудности - придется изменять весь набор продуктов в столовых.

Кристина Сизова