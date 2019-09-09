"Чайка"-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами

Модернизированные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" станут носителями уникальных комплексов самообучающихся минных полей. Летающая лодка сможет установить их в любой части моря. Дальше оснащенный элементами искусственного интеллекта блок управления выстроит минное поле. Эти высокотехнологичные боеприпасы обладают возможностями распознавать корабли, подводные лодки и даже низколетящие вертолеты по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому "портрету", рассказали "Известиям" источники в Главкомате ВМФ. Новый минный комплекс значительно увеличит возможности российского ВМФ.

Модернизированные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" станут носителями уникальных комплексов самообучающихся минных полей. Летающая лодка сможет установить их в любой части моря. Дальше оснащенный элементами искусственного интеллекта блок управления выстроит минное поле. Эти высокотехнологичные боеприпасы обладают возможностями распознавать корабли, подводные лодки и даже низколетящие вертолеты по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому "портрету", рассказали "Известиям" источники в Главкомате ВМФ. Новый минный комплекс значительно увеличит возможности российского ВМФ.

Новая начинка

Комплекс находится в высокой степени готовности, его испытания будут завершены в 2019 году, сейчас разрабатывается концепция применения новых минных полей, сообщили "Известиям" в Главном штабе ВМФ.

Бе-12 считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении российского флота. Свой первый полет он совершил еще в 1960 году, а его производство завершилось в 1973 году. Летающая лодка развивает скорость более 550 км/ч, но во время патрулирования старается придерживаться крейсерской скорости в 320 км/ч. Самолет может барражировать более трех часов на расстоянии 600 км от базы. Боевая нагрузка этой машины — от 1,5 до 3 т.

Изначально "Чайка" разрабатывалась как противолодочный самолет-амфибия, но в настоящее время рассматриваются различные варианты модернизации. На первых обновленных Бе-12 полностью заменено оборудование, а кроме того, они способны нести на борту улучшенные глубинные бомбы, торпеды и мины. Существует более двух десятков комбинаций вооружения самолета, которые можно варьировать в зависимости от обстановки. Средства поиска и поражения амфибия несет как во внутреннем отсеке, так и на наружной подвеске.

Несмотря на серьезный возраст, Бе-12 до сих пор интенсивно эксплуатируются, и сейчас на вооружении стоит большое количество самолетов этого типа, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— После модернизации и замены оборудования с применением новых технологий освободится внутреннее пространство самолета и появится возможность разместить дополнительное оборудование, — рассказал эксперт. — Подобные минные поля сегодня будут востребованы в первую очередь в Чёрном море, в акваториях Крыма, где их можно использовать для проведения противодесантных операций.

Паспорт противника

Комплекс самообучающихся минных полей — совершенно новая российская разработка. В него входят роботы-мины и специальный командный блок управления. В качестве носителей мин после небольшой доработки смогут выступать практически все классы боевых кораблей и подводных лодок, а также морская, тактическая и стратегическая авиация.

После выброски мины в автоматическом режиме будут "выстраиваться в боевой порядок". В дежурном режиме они реагируют на определенные характеристики магнитного и акустического полей кораблей и подводных лодок. Для этого мина оборудована специальными датчиками и сенсорами, а ее аппаратная часть имеет специальный самообучающийся алгоритм. С помощью него мины смогут определять тип судна и отличать свои корабли от чужих. Для идентификации целей в программное обеспечение закладываются акустические портреты своих кораблей и кораблей вероятного противника. Эти своеобразные "паспорта" позволяют с высокой долей вероятности идентифицировать, какой корабль или субмарина находится в зоне поражения. В итоге свой корабль будет передвигаться по минному полю в полной безопасности, а вражеский будет уничтожен.

Мины могут действовать как в группе, так и отдельно друг от друга. Интеллектуальное минное поле сможет самостоятельно перестраиваться под новые боевые задачи. Например, при групповой атаке они будут игнорировать тральщики и взрывать более крупные корабли.

Минное оружие постоянно совершенствуется и дорабатывается с учетом современных технологий, поэтому оно до сегодняшнего дня остается очень опасным для кораблей, рассказал "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сегодня российский ВМФ сильно ограничен в средствах для постановки мин. И Бе-12 — хороший вариант для решения этой задачи, у него много преимуществ. Он способен летать медленно, что важно для точной постановки мин. Только авиация способна скрытно и быстро их поставить. Если выходит корабль, то его быстро фиксирует противник, — рассказывает эксперт. — Переоборудования самолета практически не потребуется, в его арсенале находятся буи обнаружения субмарин противника, которые спускаются на парашютах, по весу они сопоставимы с минами. Этот самолет способен скрытно подлететь к назначенному району и точно поставить минные заграждения. Это позволит заминировать фарватер или район развертывания кораблей и подводных лодок противника.

В ближайшие пять лет Минобороны получит крупные партии робототехнических систем, которые на первом этапе будут управляться оператором. Затем планируется создать автономные системы на основе искусственного интеллекта. В последние годы были разработаны разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" на базе БМП-3, 10-тонный "Уран-9", а также комплексы "Платформа-М", "Нерехта" и "Соратник".