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09.09.2019
Известия.ru

США запустили четыре баллистические ракеты

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Источник изображения: Фото: twitter.com/US Strategic Command

Четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5 запущены с атомной подводной лодки "Небраска" (тип "Огайо"). Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

Испытания ракет проводились 4 и 6 сентября у побережья Южной Калифорнии. Целью учений назван "ответ на происходящее в мире" и проверка характеристик ракет.

По словам вице-адмирала Джонни Р. Вулфа, сдерживание на море остается важнейшим элементом нацбезопасности США со времен холодной войны.

"Запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы", — цитирует его "РИА Новости".

В этом году США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего РФ и Штатам иметь и испытывать баллистические и крылатые радиусом поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и меньшей от 500 до 1 тыс. км.

2 августа документ официально перестал действовать, так как Москва была вынуждена также приостановить свои обязательства.

Через 17 дней США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 км и сообщили о планах испытать еще одну до конца года.

Кроме того, Вашингтон озвучил даты размещения запрещенных ДРСМД ракет.

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