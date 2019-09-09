В следующем полете FEDORом будут управлять с Земли - разработчик

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Во время следующего полета на МКС робот FEDOR выйдет в открытый космос, сообщил руководитель НПО "Андроидная техника" по космической робототехнике Игорь Сохин.

"(Во время следующего полета - ИФ) три этапа запланированы. На первом этапе - проверить возможность телеуправления роботом, находящимся на борту МКС, с Земли", - сказал Созин в эфире телестудии "Роскосмоса".

По его словам, возможность дистанционного управления будет особенно важной в случае возникновения аварийных ситуаций "на станциях и лунных базах".

Он также отметил, что в ходе второго этапа эксперимента робот проведет расширенный спектр типовых полетных операций внутри МКС.

"Наконец третий этап, для которого эксперимент "теледроид" и создавался, это вывод его за пределы станции в открытый космос для выполнения каких-то элементов внекорабельной деятельности", - добавил Сохин.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в новый полет отправится уже FEDOR нового поколения. По его словам, новая версия робота будет сильно отличаться от нынешней. В частности, робот лишится ног и в целом станет менее похожим на человека. Кроме того, при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

В 21:14 мск корабль "Союз МС-14" с роботом на борту отстыковался от МКС.

Разработанный "Андроидной техникой" антропоморфный робот FEDOR прибыл на МКС 27 августа. Изначально корабль "Союз МС-14" с роботом на борту должен был пристыковаться к станции 24 числа, однако из-за поломки усилителя сигнала системы стыковки "Курс" на МКС, не смог этого сделать. Для обеспечения прибытия корабля, космонавтам пришлось перестыковать корабль "Союзе МС-13", освободив для стыковки шлюз модуля "Звезда", система "Курс" на котором была исправна.

В ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, например, космонавт Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.