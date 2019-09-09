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09.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Испытания российского военного вездехода в болоте сняли на видео

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Снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут"
Двузвенный гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут".
Источник изображения: rg.ru

Журналисты телеканала "Звезда" устроили тест-драйв снегоболотоходу ГАЗ-3344-20, в ходе которого машину прогнали по песку, реке и болоту.

По болоту ГАЗ-3344-20 смог проехать с помощью всех четырех гусениц, отметили журналисты "Звезды".

На гусеницах машины установлены поперечины – грундозацепы, которые черпают воду и придают движение машине. При помощи спецвыступа в передней части вода направляется не вперед, а вниз, за счет чего вездеход движется вперед.

Поворачивать машина умеет с помощью сцепного устройства.



Журналисты отметили, что главной проблемой при движении по болоту является большая затрата топлива, свыше двух литров на километр.

Двухзвенник ГАЗ-3344-20 спроектирован по модульной схеме, его первое звено – энергетический модуль, в котором находятся пять человек, в том числе водитель, второе – пассажирский модуль на 15 человек. Второй модуль можно переоборудовать в спальный, медицинский блок или командный пункт.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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