Испытания российского военного вездехода в болоте сняли на видео

Журналисты телеканала "Звезда" устроили тест-драйв снегоболотоходу ГАЗ-3344-20, в ходе которого машину прогнали по песку, реке и болоту.

По болоту ГАЗ-3344-20 смог проехать с помощью всех четырех гусениц, отметили журналисты "Звезды".

На гусеницах машины установлены поперечины – грундозацепы, которые черпают воду и придают движение машине. При помощи спецвыступа в передней части вода направляется не вперед, а вниз, за счет чего вездеход движется вперед.

Поворачивать машина умеет с помощью сцепного устройства.

Журналисты отметили, что главной проблемой при движении по болоту является большая затрата топлива, свыше двух литров на километр.

Двухзвенник ГАЗ-3344-20 спроектирован по модульной схеме, его первое звено – энергетический модуль, в котором находятся пять человек, в том числе водитель, второе – пассажирский модуль на 15 человек. Второй модуль можно переоборудовать в спальный, медицинский блок или командный пункт.

Алексей Дегтярев