Рогозин заявил, что испытания новой МБР "Сармат" идут по графику

Космодром Восточный (Амурская область). 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идут по графику, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Могу сказать только одно, мы в графике. Мы идём в графике", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На вопрос о летных испытаниях "Сармата" глава Роскосмаса ответил: "Не скажу".

"Мы в графике. Президент информирован о каждом нашем шаге. Физически это происходит как - идут прожиги двигателей разных ступеней, потом идут прожиги двигателей в составе ступней, потом соответственно начало лётных испытаний. Где мы находимся не скажу, но мы идём в графике", - сообщил Рогозин после совещания, которое провел президент РФ.

"Ситуация под полным контролем. Военный блок так называемый Роскосмоса отвечает за этот проект головой, поскольку он связан со стратегической безопасностью страны", - сказал Рогозин.

11 апреля президент РФ заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" ("Роскосмос").

"Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно. Это основа стратегического потенциала страны", - сказал Рогозин в марте в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).