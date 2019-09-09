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09.09.2019
Известия.ru

В "Роскосмосе" озвучили название нового космического корабля

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Макет транспортного корабля "Федерация"
Макет транспортного корабля "Федерация".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название "Федерация", решено назвать "Орел". Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам совещания, которое президент России Владимир Путин провел на космодроме Восточный.

"Это опытно-конструкторская работа "Федерация" и название "Орел". Название военного первого парусного корабля, который еще Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые и поднят триколор современный российский", — приводит его слова "РИА Новости".

Рогозин также заявил, что Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения, пишет ТАСС.

О планах дать кораблю название "Орел" в госкорпорации сообщили в августе. Кроме того, рассматривались варианты "Флаг" и "Аист".

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет "Федерации" намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

"Федерация" — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз". Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
МКС
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