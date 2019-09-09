Ко "Дням НАТО": США перебросили бомбардировщики в Европу

Зачем США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Группа американских стратегических бомбардировщиков прилетела на британскую авиабазу Фейрфорд, чтобы принять участие в учениях и авиашоу Североатлантического альянса. С марта на эту авиабазу регулярно прилетают американские бомбардировщики. Они же иногда проводят учения вблизи российских границ.

Группа стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress вместе с летчиками-резервистами и вспомогательным оборудованием из 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) накануне приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд. Они будут участвовать в учениях Североатлантического альянса Ample Strike - 2019, Cobra Warrier и авиашоу "Дни НАТО", говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы командования ВВС США в Европе и Африке.

"Группа бомбардировщиков вместе с оборудованием прибыла на авиабазу Фэйрфорд для участия в учениях. Программа включает совместные тренировки на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков. Эти миссии предоставляют возможность участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности", - пояснили в пресс-службе.

В командовании также сообщили о планах провести совместные тренировочные полеты с другими самолетами США и союзниками для совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации.

Самолет B-52 производился с 1952 по 1962 год. Он создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. На сегодняшний день это основной самолет дальней бомбардировочной авиации ВВС США.

Авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения в Европе американской стратегической авиации. 28 августа туда прибыли три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. За прошедшие дни они уже выполнили ряд тренировочных полетов над Англией, Шотландией и Норвежским морем. Один из этих самолетов в первый раз осуществил перелет в Исландию с кратковременной посадкой для дозаправки на авиабазе Кефлавик. После этого он вернулся в Англию.

По данным издания Gloucestershire Live, B-2 Spirit будет участвовать в учениях вместе с бомбардировщиком B-52 Stratofortress.

В середине марта это издание сообщило, что американские ВВС направили на Фэрфорд шесть своих стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Их прибытие туда в составе шести-восьми машин оно анонсировало несколькими днями ранее. На своем сайте издание разместило фотографии очевидцев. На кадрах американские бомбардировщики запечатлены на базе в Глостершире.

Gloucestershire Live уточнило, что военные самолеты ВВС США прилетели в Европу с базы Барксдейл в Луизиане и стали частью развертывания новой целевой группы американских ВВС в Англии.

Прибывать на британскую авиабазу B-52H Stratofortress начали 14 марта. Тогда в Глостершир прилетел один бомбардировщик, другой приземлился там на следующий день. Еще день спустя в Англию переместились еще четыре таких самолета. В итоге общее число находящихся на базе королевских ВВС B-52H к 14 марта составило шесть штук, резюмировало Gloucestershire Live. По его данным, эти бомбардировщики "были оплотом вооруженных сил Соединенных Штатов в течение 40 лет и, ожидается, будут оставаться на вооружении до 2040 года".

Два дня спустя такой Boeing B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтики во время выполнения маневров недалеко от российских границ, сообщалось в твиттер-аккаунте сервиса мониторинга полетов PlaneRadar.

В ходе учений самолет, способный нести ядерное и высокоточное оружие, выполнил имитацию бомбардировки Балтийского флота.

Как сообщили в Минобороны России, бомбардировщик не приближался к границам страны ближе, чем на 150 км. Когда российские средства противовоздушной обороны (ПВО) начали сопровождать его, он развернулся, передает телеканал "Звезда".

В начале марта B-52 Stratofortress пролетел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море, сообщал телеканал CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанских ВВС, входящих в командование воздушных сил США.

Военные утверждают, что 4 марта два бомбардировщика B-52 вылетели с базы Андерсон на Гуаме и поучаствовали в обычных тренировочных миссиях. Один из них тренировался близ Южно-Китайского моря перед возвращением на Гуам. "Второй [бомбардировщик] провел тренировку вблизи Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими военно-воздушными силами", - уточнили в Тихоокеанских ВВС.

Лидия Мисник