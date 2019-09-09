Польша захотела вооружиться американскими ПТРК FGM-148 Javelin

Министерство национальной обороны Польши намерено закупить у Соединенных Штатов противотанковые комплексы FGM-148 Javelin. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com, польское военное ведомство уже направило соответствующий запрос в Вашингтон.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Несмотря на то, что на вооружении польской армии стоит лицензионная копия израильского ПТРК Spike-LR, а также ведутся работы по созданию отечественного ПТРК "Pirat", который разрабатывается совместно с украинским КБ "Луч", военное ведомство официально запросило у США поставку американских ПТРК FGM-148 Javelin. В запросе, направленном Министерством обороны Польши в Вашингтон, указывается, что Польша намерена закупить 60 пусковых установок и 185 ракет к ним.

Таким образом, если запрос польского Минобороны будет утвержден (сомневаться в этом не приходится), то Польша получит FGM-148 Javelin вслед за уже имеющими на вооружении данные ПТРК странами-соседями России: Эстония, Литва, Грузия и Украина.

FGM-148 Javelin (копье) — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов и беспилотников). На вооружение американской армии поступил в 1996 году. Максимальная дальность поражения - 2 км. Действует по принципу "выстрелил - забыл".

Кстати, вместе с ПТРК польские военные запросили у США пять военно-транспортных C-130H Hercules из "излишков" американской армии. Видимо, ПТРК Javelin возить.