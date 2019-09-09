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09.09.2019
ТАСС

Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел"

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Макета корабля нового поколения "Федерация"
Макета корабля нового поколения "Федерация".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС, архив

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что это название одобрил президент Владимир Путин

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".

Как сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, это название одобрил президент РФ Владимир Путин, который провел в пятницу совещание на космодроме Восточный.

"Название корабля я сегодня вам скажу - "Орел", это название первого военного парусного корабля, который еще Алексеем Павловичем Романовым был построен, - отметил Рогозин. - Да и Сергей Павлович Королев называл космонавтов орлятами, ореликами". "Президентом эта идея поддержана", - добавил глава Роскосмоса.

Он отметил, что пуск корабля запланирован на 2023 год, он будет произведен с космодрома Восточный. Сначала это будет беспилотный тестовый полет без стыковки с Международной космической станцией, в 2024 году - со стыковкой с МКС, а в 2025 году начнутся пилотируемые полеты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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Восточный Космодром
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