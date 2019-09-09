Двигатель РД-180 используют при создании ракеты среднего класса "Союз-6"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Двигатель РД-180 будет использован при создании ракеты среднего класса нового поколения "Союз-6". Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы будем создавать еще одну ракету, ракету среднего класса "Союз-6", которая будет летать на основе двигателя РД-180, - отметил он. - Это выход из ситуации, когда американцы если прекращают закупки этого двигателя для своих нужд, чтоб мы не потеряли уникальную машину, уникальный мотор".