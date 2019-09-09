Войти
09.09.2019
Интерфакс-АВН

Владелец взлетной полосы в "Жуковском" заказал "зеркальные шары" для отпугивания птиц

345
0
0
Аэродромное освещение
Аэродромное освещение.
Источник изображения: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "ЛИИ имени М.М. Громова" (входит в ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC)), на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказало комплекс приборов для отпугивания птиц, свидетельствуют материалы на сайте госзакупок.

В комплекс входят биоакустическая установка Bird Gard Super Pro и отпугиватель "Зеркальный шар". В общей сложности заказано 11 приборов общей стоимостью 1,2 млн руб.

ВПП и другие аэродромные объекты "Жуковского" находятся в собственности у ЛИИ им. Громова, владелец терминалов аэропорта "Рампорт Аэро" арендует их для обслуживания гражданских рейсов.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), выполнявший рейс из "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.

После авиапроисшествия в ЛИИ им. Громова, отвечающем за орнитологическую защиту аэродрома, заявили, что перед вылетом лайнера "Уральских авиалиний" полоса была осмотрена "на предмет отсутствия миграции птиц", во время вылета средства защиты от птиц работали штатно. Вместе с тем первый заместитель гендиректора "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин заявлял, что ЛИИ неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на увеличенное скопление птиц вокруг аэродрома.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Airbus
ЛИИ им. Громова
ОАК
Похожие новости
21.08.2015
Два короля и шесть "Стрижей"
21.08.2014
Навстречу МАКС-2015
10.10.2013
"Туполев" будет "дрессировать" в Казани "ревущих зверей"
18.08.2011
Авиасалон МАКС: Ан-158 против Boeing и Airbus
19.08.2009
МАКСимальный размах
05.06.2008
РОССИЯ НА САЛОНЕ ILА-2008. ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННО ВЫСТУПИЛА В БЕРЛИНЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор