Вице-адмирал отреагировал на сообщения о выходе из строя российских подлодок

Информация о лишении трех российских подлодок возможности выполнять боевые задачи из-за советских батарей, установленных взамен импортных, не соответствует действительности. Об этом НСН заявил вице-адмирал в отставке Тенгиз Борисов.

"Наши подводные лодки от этого в принципе независимы. У нас отечественные батареи всегда ставили", — сказал он.

Борисов отметил, что сейчас в распоряжении российского флота есть "достаточно хорошие разработки, на уровне самых современных", которые, по его словам, не уступают мировым образцам. "Санкции по этой отрасли никак не ударили", — подчеркнул вице-адмирал.

5 сентября интернет-издание "Подъем" со ссылкой на источник на Черноморском флоте сообщило, что три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных, из-за чего сроки погружения под воду сократились почти в два раза, что было обнаружено по их прибытию в Сирию. Это, по словам собеседников проекта, не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи. Речь идет о подлодках "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", которые были введены в строй в 2014-2015 годах. В Минобороны эти сведения не комментировали.