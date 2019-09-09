Войти
09.09.2019
Lenta.ru

Вице-адмирал отреагировал на сообщения о выходе из строя российских подлодок

299
0
0
Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Информация о лишении трех российских подлодок возможности выполнять боевые задачи из-за советских батарей, установленных взамен импортных, не соответствует действительности. Об этом НСН заявил вице-адмирал в отставке Тенгиз Борисов.

"Наши подводные лодки от этого в принципе независимы. У нас отечественные батареи всегда ставили", — сказал он.

Борисов отметил, что сейчас в распоряжении российского флота есть "достаточно хорошие разработки, на уровне самых современных", которые, по его словам, не уступают мировым образцам. "Санкции по этой отрасли никак не ударили", — подчеркнул вице-адмирал.

5 сентября интернет-издание "Подъем" со ссылкой на источник на Черноморском флоте сообщило, что три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных, из-за чего сроки погружения под воду сократились почти в два раза, что было обнаружено по их прибытию в Сирию. Это, по словам собеседников проекта, не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи. Речь идет о подлодках "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", которые были введены в строй в 2014-2015 годах. В Минобороны эти сведения не комментировали.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
ИТ
ЧФ
Похожие новости
04.04.2018
Небо Крыма в безопасности
27.09.2017
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
24.07.2017
"Не допустить сильного превосходства флота США"
19.06.2017
Запад подсел на антироссийские санкции
01.12.2016
В белый свет: зачем Украина затевает ракетные стрельбы вблизи Крыма
25.01.2016
Два до восьми никак не растягивается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор