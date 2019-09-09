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09.09.2019
Независимое военное обозрение

Тайбэй получит новые истребители F-16

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Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год
Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год.
Источник изображения: Chiang Kuan-lun / Liberty Time (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Между США и Тайванем намечается крупнейшая сделка в области вооружений за последние 20 лет

В конце августа этого года, по сообщению Пентагона, Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу нескольких десятков истребителей F-16 Тайваню. Агентство США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (U.S. Defense Security Cooperation Agency) уведомило Конгресс о предстоящей продаже Тайваню шестидесяти шести истребителей F-16 на сумму восемь миллиардов долларов.

По оценкам специалистов, предполагаемое соглашение станет самым крупным контрактом на поставку истребителей данной модификации. Однако не все восемь миллиардов намечается потратить на покупку самолетов. По данным интернет портала yahoo в заказ Тайваня войдет вспомогательное оборудование, такое как: двигатели F110 производства американской многоотраслевой корпорации General Electric, активные электронные сканирующие радары APG-83 от военно-промышленной компании США Northrop Grumma и современные системы РЭБ AN/ALQ-211 A(V)4, которые обеспечат боевым самолетам успешное выполнение поставленных задач и необходимый уровень самообороны. Тем самым Тайвань получит все необходимое для оказания технической поддержки самолетам в выполнении их миссии.

Намечающаяся военно-торговая сделка Вашингтона с Тайбэем обостряет и так не простые отношения КНР с островом и с самими Штатами. Очевидно, что стратегическая задача США по сдерживанию Китая является для Америки приоритетной.

Китай обещает предпринять ответные меры, если Соединенные Штаты всe-таки продадут Тайваню часть своих военных самолетов. План по введению санкций против оборонных компаний США, имеющих отношение к поставкам вооружения Тайваню, уже исходил от Пекина ранее. Китайское правительство неоднократно выступало против взаимоотношений Штатов с Тайванем, как с независимым государством, которое по-прежнему считает своей территорией.

Не смотря на то, что Тайваньский вопрос остается наиболее острым в двухсторонних отношениях Вашингтона и Пекина, а КНР выражает протест Америке из-за продажи оружия острову, профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Алекс Чанг, считает, что Китаю не стоит придавать особого внимания происходящему, так как он не потеряет своего превосходства в военной мощи над Тайванем даже после приобретения им F-16.


Лина Маякова

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