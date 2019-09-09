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09.09.2019
ТАСС

Опытные образцы блоков "Союза-5" планируют изготовить в 2020 году

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Союз РКЦ Прогресс
Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Сейчас ведется поэтапная разработка конструкторской документации, а также разработка систем и двигателей второй ступени

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"До конца 2019 и в 2020 году планируется обеспечить разработку конструкторской документации и изготовление опытных образцов блоков РН [ракеты-носителя], необходимых в дальнейшем для проведения стендовых испытаний изделия в соответствии с графиком создания РН "Союз-5", - говорится в сообщении.

Сейчас по проекту ведется поэтапная разработка конструкторской документации, а также разработка систем и двигателей второй ступени. Кроме того, закуплен металл для испытания станков, на которых будут производиться детали ракеты. Конструкторская документация уже частично передается в цеха, ведется формирование секторов для испытаний и производства.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

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Страны
Казахстан
Компании
ЦСКБ-Прогресс
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК
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