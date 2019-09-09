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09.09.2019
Военное обозрение

ВС США объявили тендер на винтокрыл со скоростью в 500 км/ч

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Сухопутные силы США объявили тендер на замену вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. В качестве альтернативе ВС Соединенных Штатов хотят получить многоцелевой винтокрыл, который к 2030 году заменит "Черного ястреба". Об этом сообщает портал Flightglobal.

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США хотят к 2030 году получить замену для одного из самых известных своих вертолетов, Sikorsky UH-60 Black Hawk, он же "Черный ястреб". Многофункциональная машина верой и правдой служила американцам в течение десятилетий. Но ее модернизационный резерв подходит к концу. Внимание Пентагона все чаще обращается к более перспективным моделям.

Тендер проводится в рамках программы FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft, перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности). Цель проекта - создание скоростного многоцелевого винтокрылого летательного аппарата. Причем не одного, а сразу пяти новых типов винтокрылых машин.

Пять видов летательных аппаратов

Предполагается, что в ходе проекта будут разработаны как легкие аппараты, так и тяжелые транспортники, способные по грузоподъемности конкурировать с транспортными самолетами.

На первом этапе фирмы участники должны будут представить концептуальный проект перспективной машины. Он должен будет включать в себя техдокументацию, учитывающую торговые исследования, выполнимость требований и многие другие моменты, отличающие красивый рисунок от реалистичного плана.

Армия планирует проведение конкурса с помощью "Права дополнительного финансирования" (OTA) и Консорциума авиационных и ракетных технологий. Консорциум управляется компанией Advanced Technology International, частной организацией, специализирующейся на организации взаимодействия между авиакосмической отраслью и правительством.

По мнению консорциума, преимущества процесса OTA включают ускоренный процесс получения прототипа и возможность привлечения широкого круга поставщиков.

Сотрудничество на основе [OTA] не подпадает под действие некоторых нормативных актов, которые применяются к приобретениям в рамках федерального законодательства о закупках. Данная модель консорциума позволяет правительству и промышленности общаться более открыто, от формирования требований до стадии предложения.

- говорится на веб-сайте организации.

Пентагон считает, что подобное уклонение от правил позволит армии получить новый винтокрыл (это не обязательно будет вертолет) в ближайшие 10 лет.

Мы стремимся вооружить этими перспективными машинами первое подразделение армии не позднее 2030 года.

- говорит полковник Дэвид Филлипс, представитель Сухопутного командования США в руководстве проекта FLRAA.

Источник изображения: topwar.ru

Скорость - 500 км/ч

Армия США хочет, чтобы ее следующий вертолет имел характеристики, значительно превышающие характеристики UH-60. В апреле 2019 года Пентагон обнародовал требования к проекту.

Машина должна перевозить 12 полностью экипированных бойцов. Максимальная крейсерская скорость - 280 узлов (519 км/ч), боевой радиус без дозаправки 300 морских миль (556 км), перегоночная дальность полета без заправки не менее 2440 морских миль (4 520 км).

Оба ведущих соперника в конкурсе FLRAA - Sikorsky-Boeing и Bell, уже разработали демонстрационные модели. Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant совершил свой первый полет в марте 2019 года, а конвертоплан Bell V-280 Valor впервые поднялся в воздух в декабре 2017 года.

Предполагается, что контракт с одной из компаний на производство опытной партии винтокрылов будет заключен в третьем квартале 2021 года. Масштабные испытания этих машин Пентагон планирует начать в 2024. Предполагается, что кроме Сухопутных сил, к программе присоединиться Корпус морской пехоты и Силы специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
UH-60
V-280
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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